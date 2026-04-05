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2026年台中市長選戰進入倒數，國民黨內初選「姊弟之爭」31日落幕，由立法院副院長江啟臣勝出，迎戰民進黨對手立委何欣純，國民黨主席鄭麗文、台中市長盧秀燕、以及初選對手立委楊瓊瓔合體宣示「團結啟程，台中會贏」，江啟臣發揮「母雞」戰力，與藍營台中市議員拍攝競選形象照，象徵藍軍已全面整隊完畢，準備以「團結台中、贏向未來」的決心打響選戰第一砲。江啟臣今（5）日在臉書發文，強調「台中隊大集合，啟程贏向旗艦城」，他提到，與議員夥伴拍攝形象照，不僅僅是選戰的起跑，更象徵台中隊正式集合，準備攜手打造更好的台中，會扮演好「母雞」的角色，成為團隊最堅強的後盾，強調唯有團結一致，才能讓支持者更有信心，並展現出「母雞和小雞、全隊一起拚」的氣勢，為台中未來更幸福而戰。江啟臣勾勒未來市政藍圖，承諾將持續提出完整的政策計畫，強化交通公安、推動產業升級、支持青年發展，以及完善醫療照護與社會福利等面向，力求讓每一位市民都能感受到城市的進步與政府的照顧。他重申，團結是力量，行動則帶來改變，宣告台中隊已整軍完成，朝向「打造旗艦城」的目標邁進。