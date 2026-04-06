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▲據觀光署最新公布2026年的遊客統計數據，台南最強景點依舊由「國華友愛商圈」穩穩拿下，單月吸引287萬5104人次。（圖／台南市政府）

2026 台南最強景點還是它！國華街又寫新紀錄

2026 年台南景點觀光人次排行（2026 年 1 月）

▲2026 年 1 月台南景點觀光人次排行。（圖／Gemini生成，記者潘毅監製）

▲奇美博物館《埃及之王：法老》特展從 1 月 29 日正式開展之後，現場也湧入大批遊客人潮。（圖／記者蕭涵云攝）

台南最強景點還有變化！後續數據灌入 2 景點將大幅衝刺

▲2026年台南正統鹿耳門聖母廟舉辦迎春牛煙火活動總會吸引大批信眾到場。（圖／取自台南正統鹿耳門聖母廟臉書www.facebook.com/luermenmashengmutemple）

台南市2026年最強景點最新排行出爐了！根據觀光署最新公布2026年的遊客統計數據，台南最強景點依舊由「國華友愛商圈」穩穩拿下，單月吸引287萬5104人次，再度推高新紀錄、也大幅甩開其他對手，仍有蓄勢待發，其中就包含暫時未排進前10名的奇美博物館，完整排行榜也出爐了！根據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2026 年 1 月台南最強景點，去年冠軍「國華友愛商圈」再度佔據第一，1 月吸引 287 萬人次到訪，第二名則是鄰近的海安商圈，但雙方遊客人潮差距超過百萬人次。其餘台南景點排名如下：事實上，「國華友愛商圈」從 2025 年開始列入景點人潮統計之後，就一舉登上台南最強景點冠軍寶座，而且今年 1 月吸引 287 萬人，也比去年同期 278 萬人要更多，再度突破自己的紀錄。至於安平老街，則在今年 1 月份吸引 56 萬人次到訪，雖然維持在第五名，但其實成績卻比去年的 64 萬人次還要衰退，後續是否能穩住與後方競爭者的差距也值得關注。雖然國華街在 1 月與後方的競爭者拉開不小差距，但這也不代表它能持續穩坐冠軍之位。首先是正統鹿耳門聖母廟，因為 2026 年農曆春節在 2 月，因此正統鹿耳門聖母廟舉辦的迎春牛煙火活動，則是到了 3 月初才舉辦。要知道 2025 年農曆春節在 1 月份，鹿耳門聖母廟就吸引超過 377 萬信眾前往朝聖，因此等到 2、3 月數據出爐之後，聖母廟很有可能反超國華街。至於奇美博物館，當地雖在 1 月份吸引 5 萬 2 千多遊客人次到訪，只能排在第 20 名，但是《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt）特展從 1 月 29 日正式開展之後，現場也湧入大批遊客人潮，而且展覽將一路辦到 2027 年 1 月，整整一年都會有大量且穩定的參訪人潮，也成為 2026 台南最強景點的強力競爭者。