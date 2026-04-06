台南市2026年最強景點最新排行出爐了！根據觀光署最新公布2026年的遊客統計數據，台南最強景點依舊由「國華友愛商圈」穩穩拿下，單月吸引287萬5104人次，再度推高新紀錄、也大幅甩開其他對手，仍有2個黑馬景點蓄勢待發，其中就包含暫時未排進前10名的奇美博物館，完整排行榜也出爐了！
2026 台南最強景點還是它！國華街又寫新紀錄
根據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2026 年 1 月台南最強景點，去年冠軍「國華友愛商圈」再度佔據第一，1 月吸引 287 萬人次到訪，第二名則是鄰近的海安商圈，但雙方遊客人潮差距超過百萬人次。其餘台南景點排名如下：
2026 年台南景點觀光人次排行（2026 年 1 月）
第一名：國華友愛商圈，287 萬 5104 人次。
第二名：海安商圈，123 萬 2186 人次。
第三名：正統鹿耳門聖母廟，83 萬 0000 人次。
第四名：南紡購物中心，62 萬 6009 人次。
第五名：安平，56 萬 7561 人次。
第六名：孔廟園區，41 萬 1148 人次。
第七名：藍晒圖文創園區，40 萬 3534 人次。
第八名：南鯤鯓代天府，32 萬 7500 人次。
第九名：赤崁園區，26 萬 4650 人次。
第十名：四草綠色隧道及台江國家公園周邊，24 萬 9909 人次。
事實上，「國華友愛商圈」從 2025 年開始列入景點人潮統計之後，就一舉登上台南最強景點冠軍寶座，而且今年 1 月吸引 287 萬人，也比去年同期 278 萬人要更多，再度突破自己的紀錄。
至於安平老街，則在今年 1 月份吸引 56 萬人次到訪，雖然維持在第五名，但其實成績卻比去年的 64 萬人次還要衰退，後續是否能穩住與後方競爭者的差距也值得關注。
台南最強景點還有變化！後續數據灌入 2 景點將大幅衝刺
雖然國華街在 1 月與後方的競爭者拉開不小差距，但這也不代表它能持續穩坐冠軍之位。
首先是正統鹿耳門聖母廟，因為 2026 年農曆春節在 2 月，因此正統鹿耳門聖母廟舉辦的迎春牛煙火活動，則是到了 3 月初才舉辦。要知道 2025 年農曆春節在 1 月份，鹿耳門聖母廟就吸引超過 377 萬信眾前往朝聖，因此等到 2、3 月數據出爐之後，聖母廟很有可能反超國華街。
至於奇美博物館，當地雖在 1 月份吸引 5 萬 2 千多遊客人次到訪，只能排在第 20 名，但是《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt）特展從 1 月 29 日正式開展之後，現場也湧入大批遊客人潮，而且展覽將一路辦到 2027 年 1 月，整整一年都會有大量且穩定的參訪人潮，也成為 2026 台南最強景點的強力競爭者。
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根據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2026 年 1 月台南最強景點，去年冠軍「國華友愛商圈」再度佔據第一，1 月吸引 287 萬人次到訪，第二名則是鄰近的海安商圈，但雙方遊客人潮差距超過百萬人次。其餘台南景點排名如下：
2026 年台南景點觀光人次排行（2026 年 1 月）
第一名：國華友愛商圈，287 萬 5104 人次。
第二名：海安商圈，123 萬 2186 人次。
第三名：正統鹿耳門聖母廟，83 萬 0000 人次。
第四名：南紡購物中心，62 萬 6009 人次。
第五名：安平，56 萬 7561 人次。
第六名：孔廟園區，41 萬 1148 人次。
第七名：藍晒圖文創園區，40 萬 3534 人次。
第八名：南鯤鯓代天府，32 萬 7500 人次。
第九名：赤崁園區，26 萬 4650 人次。
第十名：四草綠色隧道及台江國家公園周邊，24 萬 9909 人次。
至於安平老街，則在今年 1 月份吸引 56 萬人次到訪，雖然維持在第五名，但其實成績卻比去年的 64 萬人次還要衰退，後續是否能穩住與後方競爭者的差距也值得關注。
雖然國華街在 1 月與後方的競爭者拉開不小差距，但這也不代表它能持續穩坐冠軍之位。
首先是正統鹿耳門聖母廟，因為 2026 年農曆春節在 2 月，因此正統鹿耳門聖母廟舉辦的迎春牛煙火活動，則是到了 3 月初才舉辦。要知道 2025 年農曆春節在 1 月份，鹿耳門聖母廟就吸引超過 377 萬信眾前往朝聖，因此等到 2、3 月數據出爐之後，聖母廟很有可能反超國華街。