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美國國務院宣稱五年前遭美軍擊斃的伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的兩名親屬，因綠卡被撤銷，在美國遭美國移民暨海關執法局（ICE）逮捕，美媒披露了兩名親屬的姓名，是蘇萊曼尼的侄女及其女兒，但這一消息遭蘇萊曼尼女兒駁斥。美國國務院聲明指出，「昨晚在國務卿盧比歐（Marco Rubio）終止其合法永久居民（LPR）身分後，伊朗革命衛隊已故少將蘇萊曼尼的侄女與侄孫女被聯邦幹員逮捕。」盧比歐在社群媒體上發文稱，這兩名女子已被美國移民和海關執法局 (ICE) 拘留，等待被遣返回國。他在 X 的聲明中補充說，蘇萊曼尼·阿夫沙爾（Hamideh Soleimani Afshar）和她的女兒是「持有綠卡的美國人，過著奢靡的生活」。紐約郵報報導提到兩人姓名，分別是25歲的荷賽妮（Sarinasadat Hosseiny）與其母親阿夫沙爾（Hamideh Soleimani Afshar），報導形容25歲的荷賽妮是一名性感尤物，過去經常出入美國多個熱門地點，並在洛杉磯過著奢華生活，荷賽妮曾在社群分享了自己搭乘私人飛機四處旅行、在遊艇上曬日光浴，以及在音樂節上跳舞的照片，同時沒有顯示出有任何正式工作的跡象。美媒先出他在Instagram上的發文，指出她曾前往邁阿密，也曾到阿拉斯加，且穿著比基尼拍照；還曾前往拉斯維加斯，參加一場F1賽事。紐約郵報還提到，荷賽妮穿著緊身洋裝、以及幾乎遮不住身體的比基尼，還有裙長遠高於膝蓋的短裙，在部分照片中還穿著網襪與一條無法遮住臀部的短裙，這樣的穿著在伊朗顯然不被允許。報導提到，荷賽妮在2015年持學生簽證進入美國，2023年由拜登政府授予綠卡。然而，根據伊朗官媒《法斯通訊社》（Fars News）報導，蘇萊曼尼的女兒扎伊納布（Zeinab）否認美國國務院的說法，「美國國務院的說法是謊言，在美國被捕的人們與蘇萊曼尼家族毫無關聯。」