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▲史坦頓上一次在例行賽盜壘成功，要追溯到2020年8月3日，距今已相隔2070天。（圖／美聯社／達志影像）

紐約洋基隊5日在主場以9：7擊敗邁阿密馬林魚隊，但全場最令球迷瘋狂、甚至讓全美媒體炸開鍋的，並非全壘打，而是陣中巨砲「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）成功盜壘！這僅是他自2020年以來，睽違長達2070天的例行賽首盜，美媒甚至在報導時特別標註：「這絕對不是打錯字。」這場「罕見奇景」發生在7局下半雙方平手時。史坦頓作為該局首名打者選到保送上壘，在1出局後，他趁著馬林魚隊投捕搭檔佛謝（Calvin Faucher）與拉米瑞茲（Agustin Ramirez）防備鬆懈之際，果斷起跑並成功滑上二壘。根據紀錄，史坦頓上一次在例行賽盜壘成功，要追溯到2020年8月3日，距今已相隔2070天。雖然他在2024年的美聯分區系列賽（ALDS）曾有過盜壘紀錄，但在漫長的162場例行賽中，這一盜簡直比流星還難遇見。現年36歲、擁有454轟紀錄的史坦頓，賽後談到這次罕見的快足表現時顯得相當得意：「既然對方給了機會，我就得自己去拿。我會好好利用被給予的機會，並隨時掌握自己當天的身體狀態。」這記驚天一盜隨即在社群平台上引發熱烈討論。美國知名運動媒體《體育畫報》（Sports Illustrated）打趣報導：「史坦頓在周日完成了盜壘，這真的不是打錯字。」知名棒球媒體《Jomboy Media》下的洋基專頁也轉發影片，引來大批網友崩潰留言：「不可能發生的事發生了！」、「我簡直不敢相信自己的眼睛」、「史坦頓變成了速度惡魔！」除了神來一筆的盜壘，史坦頓在8局下也擊出帶有2分打點的超前安打，成為球隊以9-7取勝的最大功臣。開季至今，史坦頓出賽7場，繳出打擊率.393、1支全壘打、6分打點的恐怖數據。洋基隊目前氣勢如虹，這名老將大砲不僅重拾打擊手感，甚至連跑壘都展現出積極度，讓紐約球迷大呼：「名門洋基真的完全復活了！」