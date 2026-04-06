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2026新神鞋推薦！出國別只穿鬼塚虎：這雙買10年沒壞

但意外有人推薦台灣在地鞋牌「DK呼吸空氣鞋」，坦言「我最近是買了DK，防水防滑，換穿後每天因為玩皮克敏都有萬步以上，腳不會痠痛」。

▲DK呼吸空氣鞋近年被網友推薦，認為其不只好走又防水、防滑，靠它走萬步都沒問題。（圖／DK呼吸空氣鞋臉書）

透露買了一雙DK推出的空氣鞋款，陪伴她上山下海征戰10年，不論是出國或在雨天連穿30天，仍然毫無損傷放在鞋櫃中，大讚「台灣人都該擁有一雙DK的空氣鞋」。

DK空氣鞋成遶境神鞋！護理師、空姐也推：久站不累

▲DK呼吸空氣鞋在地深耕長達30多年，目前在全台擁有超過60間門市，並以獨家專利「AIR空氣力學幫浦」技術聞名。（圖／DK呼吸空氣鞋臉書）

旗下鞋款因為耐穿、久站不累，深受空服員、老師、服務業等需要長時間站立或走動的族群喜愛，品牌更針對護理師推出的「魔鬼氈護理師空氣鞋」，主打休閒舒適、造型不死板，被稱讚「穿過就回不去了」。

因其專利氣墊設計能有效減壓，甚至還提供除臭鞋墊，即使在潮濕或悶熱的長時間走路環境中，也能保持乾淨不臭，可說是新一代的遶境神鞋。

▲DK呼吸空氣鞋深受不少久站族群喜愛，另還針對空姐、護理師等推出適合鞋款。（圖／DK呼吸空氣鞋官網）

DK空氣鞋價位廣！小資最愛到高階鞋款都有

像是最便宜的小白鞋，一雙就能以1290元簡單入手，堪稱是小資族、上班族的最愛。有時官網還會推出期間限定優惠，日常休閒款式常有低於2000元的優惠價格，建議消費者在限定活動購入更划算。

▲DK呼吸空氣鞋旗下鞋款眾多，價格區間極大，最低僅1千初，最貴也有將近5千元。（圖／DK呼吸空氣鞋官網）

DK真實評價曝光！4問題買鞋前必知：試穿防踩雷

但也常被提及價格偏貴、鞋墊耗損快、掉色等問題，也有人提到部分款式較難適應所有腳型