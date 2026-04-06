市場上鞋子品牌選擇越來越多，除了有國際老牌Nike、adidas以外，近年還有鬼塚虎、HOKA等鞋款，憑藉好穿耐走等優勢在台灣累積正面評價。不過台灣在地鞋履品牌仍然有一票粉絲喜愛，過去就有民眾推薦本土品牌「DK呼吸空氣鞋」，強調買一雙走破萬步都沒問題，甚至還有人買了10年都還沒壞，對於久站族群如護理師、空姐等，甚至在媽祖遶境等場合都十分適合，被稱讚「台灣人都該有一雙！」
2026新神鞋推薦！出國別只穿鬼塚虎：這雙買10年沒壞
有網友近期在Threads發文提問，表示近期要和家人一同去日本遊玩，希望能穿一雙好走又對腳沒有負擔的鞋子，但目前針對鞋子品牌仍猶豫不決，因此希望能請大眾給予意見，在留言區多數人都會提到HOKA、ASICS、skechers等鞋款，但意外有人推薦台灣在地鞋牌「DK呼吸空氣鞋」，坦言「我最近是買了DK，防水防滑，換穿後每天因為玩皮克敏都有萬步以上，腳不會痠痛」。
據悉，台灣在地鞋牌「DK呼吸空氣鞋」雖然不像國際品牌知名，但仍累積好口碑，在網路上還有女網友分享經驗，透露買了一雙DK推出的空氣鞋款，陪伴她上山下海征戰10年，不論是出國或在雨天連穿30天，仍然毫無損傷放在鞋櫃中，大讚「台灣人都該擁有一雙DK的空氣鞋」。
DK空氣鞋成遶境神鞋！護理師、空姐也推：久站不累
DK呼吸空氣鞋是台灣知名健康舒適鞋品牌，由有著「鞋博士」稱號的創辦人兼董事長高銘村創立，品牌在地深耕長達30多年，目前在全台擁有超過60間門市，並以獨家專利「AIR空氣力學幫浦」技術聞名，推出招牌鞋款「會呼吸的空氣鞋」，集減壓、透氣、省力與防滑等特點於一身，並以此在台灣打開知名度而長紅至今。
值得一提的是，DK呼吸空氣鞋在各行各業都累積好口碑，旗下鞋款因為耐穿、久站不累，深受空服員、老師、服務業等需要長時間站立或走動的族群喜愛，品牌更針對護理師推出的「魔鬼氈護理師空氣鞋」，主打休閒舒適、造型不死板，被稱讚「穿過就回不去了」。
DK呼吸空氣鞋不只受到各行各業歡迎，近年也常態性針對媽祖繞境活動如白沙屯媽祖、大甲鎮瀾宮媽祖等，推出專用鞋款與專屬優惠，因其專利氣墊設計能有效減壓，甚至還提供除臭鞋墊，即使在潮濕或悶熱的長時間走路環境中，也能保持乾淨不臭，可說是新一代的遶境神鞋。
DK空氣鞋價位廣！小資最愛到高階鞋款都有
DK呼吸空氣鞋旗下鞋款多樣，除了普通小白鞋、招牌空氣鞋以外，還有推出靴子、高跟鞋、娃娃鞋、男士皮鞋等。不過DK定位為中高價位的功能性舒適鞋款，單價偏高，超過2000元的鞋款仍較多，一雙達3000元或4000元的鞋款也不在少數。
不過DK旗下鞋款價格區間落差十分大，像是最便宜的小白鞋，一雙就能以1290元簡單入手，堪稱是小資族、上班族的最愛。有時官網還會推出期間限定優惠，日常休閒款式常有低於2000元的優惠價格，建議消費者在限定活動購入更划算。
DK真實評價曝光！4問題買鞋前必知：試穿防踩雷
雖然DK呼吸空氣鞋深受久站族群喜愛，但也常被提及價格偏貴、鞋墊耗損快、掉色等問題，也有人提到部分款式較難適應所有腳型，建議對於DK鞋款有興趣的民眾，直接前往門市試穿找尋適合的鞋子最佳，避免買到不適合的鞋款而浪費錢。
資料來源：DK Shoes
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有網友近期在Threads發文提問，表示近期要和家人一同去日本遊玩，希望能穿一雙好走又對腳沒有負擔的鞋子，但目前針對鞋子品牌仍猶豫不決，因此希望能請大眾給予意見，在留言區多數人都會提到HOKA、ASICS、skechers等鞋款，但意外有人推薦台灣在地鞋牌「DK呼吸空氣鞋」，坦言「我最近是買了DK，防水防滑，換穿後每天因為玩皮克敏都有萬步以上，腳不會痠痛」。
DK空氣鞋成遶境神鞋！護理師、空姐也推：久站不累
DK呼吸空氣鞋是台灣知名健康舒適鞋品牌，由有著「鞋博士」稱號的創辦人兼董事長高銘村創立，品牌在地深耕長達30多年，目前在全台擁有超過60間門市，並以獨家專利「AIR空氣力學幫浦」技術聞名，推出招牌鞋款「會呼吸的空氣鞋」，集減壓、透氣、省力與防滑等特點於一身，並以此在台灣打開知名度而長紅至今。
DK呼吸空氣鞋不只受到各行各業歡迎，近年也常態性針對媽祖繞境活動如白沙屯媽祖、大甲鎮瀾宮媽祖等，推出專用鞋款與專屬優惠，因其專利氣墊設計能有效減壓，甚至還提供除臭鞋墊，即使在潮濕或悶熱的長時間走路環境中，也能保持乾淨不臭，可說是新一代的遶境神鞋。
DK呼吸空氣鞋旗下鞋款多樣，除了普通小白鞋、招牌空氣鞋以外，還有推出靴子、高跟鞋、娃娃鞋、男士皮鞋等。不過DK定位為中高價位的功能性舒適鞋款，單價偏高，超過2000元的鞋款仍較多，一雙達3000元或4000元的鞋款也不在少數。
不過DK旗下鞋款價格區間落差十分大，像是最便宜的小白鞋，一雙就能以1290元簡單入手，堪稱是小資族、上班族的最愛。有時官網還會推出期間限定優惠，日常休閒款式常有低於2000元的優惠價格，建議消費者在限定活動購入更划算。
雖然DK呼吸空氣鞋深受久站族群喜愛，但也常被提及價格偏貴、鞋墊耗損快、掉色等問題，也有人提到部分款式較難適應所有腳型，建議對於DK鞋款有興趣的民眾，直接前往門市試穿找尋適合的鞋子最佳，避免買到不適合的鞋款而浪費錢。
資料來源：DK Shoes