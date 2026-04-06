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高雄正義市場疑似食物中毒事件持續擴大！清明連假期間，正義市場爆發疑似集體食物中毒事件，有民眾反映，4日前往市場購買春捲後，全家食用隨即陸續出現上吐下瀉情形，5日凌晨前往急診時，發現院內也有多名患者出現類似症狀，且皆食用同一攤位春捲。衛生局表示，已派員前往調查並已依法責令攤商即起停業7天，若不配合繼續營業，將依法開罰。感染病原已採檢待釐清。有網友在社群平台發文，全家6人食用購自一處市場攤位的春捲後，相繼出現身體不適、腹瀉不止，5日凌晨趕往醫院急診，發現現場還有十多人也是因為吃了同一家春捲而上吐下瀉。高雄市衛生局證實，截至5日上午11時，已收到三家醫院通報，共41名患者，皆於4日上午11時後食用該市場攤位販售的春捲。最早發病時間約為4日下午3點30分，患者多出現腹瀉、嘔吐、腹痛、噁心及發燒等腸胃不適症狀。衛生局表示，其中30名患者經就醫後已返家休息，其餘持續治療觀察，生命徵象穩定。高雄市衛生局統計，截至5日下午4點，已累計9家醫療院所通報67人疑似中毒，其中部分患者仍需留院觀察或住院治療，相關單位也已緊急進場稽查並勒令業者停業釐清原因，若查證違反《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，將處6萬元以上至2億元以下罰鍰。業者在衛生局突襲稽查下，一度表示不願停業，強調所有餡料當日現煮並冷藏保鮮，並稱過往從未發生食安問題。業者態度強硬，「若調查結果不是我們，損失誰負責？」最終在要求出示公文後才配合調查。