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台鐵中壢火車站月台昨（5）日晚上10時10分許，發生一名旅客於中壢站內月台侵入路線，致遭1263次區間車撞及，所幸該旅客及時躲進「避車坑」，被救出時僅身體多處擦傷，意識清楚。台鐵公司獲報立即通知鐵路警察及119至現場處理，1263次旅客換乘1267次，第一時間中壢站以2月台辦理上、下行列車運行，列車平均延誤5分，此案由鐵路警察處理，晚上10時48分蒐證完畢通知放行1263次區間車，並於10時54分駛離中壢站。據悉，「避車坑」通常是指在單線道、山路或狹窄路段中，為了讓快車、大型車或對向車輛順利通行，而在道路旁邊特別挖寬、留出的避讓空間，也由於這個設施才救了黃男一命。鐵路警察局中壢所說明，中壢車站第一月台8車處，台鐵1263次區間車與民眾發生撞擊案件。員警立即到場處置，傷者已由消防隊救護人員送往中壢聯新醫院急救，目前不影響上下行列車運行。桃園市消防局第二大隊中壢分隊獲報上述地點有旅客遭列車撞擊，立即調派消防人員7名、消防車1輛、救護車2輛前往協助，經查該順利躲進「避車坑」的28歲黃姓旅客意識清楚，但身體多處擦傷疼痛，由中壢分隊救護車送往聯新國際醫院救治中。案經調閱監視器，傷者為自行侵入軌道路線後造成列車緊軔，無外力介入，全案調查後將依刑法第184條公共危險罪函送桃園地檢署偵辦。