清明連假最後一天持續受到鋒面影響，中央氣象署今（6日）晨連續發布大雷雨即時訊息、大雨特報，警告「台南市、高雄市、苗栗縣、臺中市」4縣市嚴防雷電、劇烈降雨與強陣風，甚至可能出現冰雹；另針對7縣市「基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣」發布大雨特報，提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。
⚠️05：34大雷雨即時訊息
📍影響時間：至4月6日7時4分
📍警戒地區
臺南市七股區,臺南市中西區,臺南市仁德區,臺南市北區,臺南市南區,臺南市安南區,臺南市安定區,臺南市安平區,臺南市東區,臺南市歸仁區,臺南市永康區,臺南市西港區,高雄市岡山區,高雄市彌陀區,高雄市永安區,高雄市湖內區,高雄市茄萣區,高雄市路竹區,高雄市阿蓮區
⚠️05：51大雷雨即時訊息
📍影響時間：至4月6日6時51分
📍警戒地區
臺中市外埔區,臺中市大安區,臺中市大甲區,臺中市梧棲區,臺中市清水區,苗栗縣苑裡鎮,苗栗縣通霄鎮
⚠️大雨特報
警戒地區：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣
資料來源：中央氣象署
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📍影響時間：至4月6日7時4分
📍警戒地區
臺南市七股區,臺南市中西區,臺南市仁德區,臺南市北區,臺南市南區,臺南市安南區,臺南市安定區,臺南市安平區,臺南市東區,臺南市歸仁區,臺南市永康區,臺南市西港區,高雄市岡山區,高雄市彌陀區,高雄市永安區,高雄市湖內區,高雄市茄萣區,高雄市路竹區,高雄市阿蓮區
📍影響時間：至4月6日6時51分
📍警戒地區
臺中市外埔區,臺中市大安區,臺中市大甲區,臺中市梧棲區,臺中市清水區,苗栗縣苑裡鎮,苗栗縣通霄鎮
⚠️大雨特報
警戒地區：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣