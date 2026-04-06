中東戰火持續延燒，伊朗日前宣布對部分船隻放行後，一艘裝載伊拉克原油的油輪以沿著靠近伊朗海岸的航道通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。伊朗4日才宣布伊拉克可豁免任何通行限制、得以穿越這條關鍵海上航道。
航點與貨運細節
根據路透社報導，倫敦證券交易所集團（LSEG）與能源情報公司Kpler資料顯示，這艘名為「海洋雷霆號」（Ocean Thunder）的油輪，於3月2日裝載約100萬桶巴斯拉重質原油（Basrah Heavy），預計於4月中旬在馬來西亞邊佳蘭（Pengerang）卸貨。
數據顯示，該油輪由馬來西亞國家石油公司（PETRONAS）旗下Petco租賃。
外交斡旋的成果
兩名知情人士向路透社透露，「海洋雷霆號」是獲伊朗批准通過海峽的7艘馬來西亞相關船隻之一。
馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）上個月表示，在與伊朗官員會談後，伊朗將允許馬來西亞船隻通過海峽。
馬來西亞外交部隨後指出，包括PETRONAS、Vantris Energy及馬來西亞國際船運公司（MISC）相關的7艘船舶正等待通行許可。
海峽現狀：誰能過？誰不能過？
為了應對自2月底開始的美以空襲，伊朗實際上封鎖了這條承載全球五分之一石油與液化天然氣（LNG）運量的咽喉要道。 伊朗隨後表示，將允許與美國或以色列無關的船隻通行。
近日已有三艘阿曼營運的油輪、一艘法籍貨櫃船及一艘日籍氣體運輸船成功穿越海峽，顯示該海域航運正在有限度恢復。
馬來西亞上月31日表示，伊朗已承諾馬國船隻可免繳任何通行費。此前伊朗曾威脅要對航經該水道的船隻徵收規費。
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根據路透社報導，倫敦證券交易所集團（LSEG）與能源情報公司Kpler資料顯示，這艘名為「海洋雷霆號」（Ocean Thunder）的油輪，於3月2日裝載約100萬桶巴斯拉重質原油（Basrah Heavy），預計於4月中旬在馬來西亞邊佳蘭（Pengerang）卸貨。
數據顯示，該油輪由馬來西亞國家石油公司（PETRONAS）旗下Petco租賃。
外交斡旋的成果
兩名知情人士向路透社透露，「海洋雷霆號」是獲伊朗批准通過海峽的7艘馬來西亞相關船隻之一。
馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）上個月表示，在與伊朗官員會談後，伊朗將允許馬來西亞船隻通過海峽。
馬來西亞外交部隨後指出，包括PETRONAS、Vantris Energy及馬來西亞國際船運公司（MISC）相關的7艘船舶正等待通行許可。
海峽現狀：誰能過？誰不能過？
為了應對自2月底開始的美以空襲，伊朗實際上封鎖了這條承載全球五分之一石油與液化天然氣（LNG）運量的咽喉要道。 伊朗隨後表示，將允許與美國或以色列無關的船隻通行。
近日已有三艘阿曼營運的油輪、一艘法籍貨櫃船及一艘日籍氣體運輸船成功穿越海峽，顯示該海域航運正在有限度恢復。
馬來西亞上月31日表示，伊朗已承諾馬國船隻可免繳任何通行費。此前伊朗曾威脅要對航經該水道的船隻徵收規費。
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