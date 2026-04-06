根據中央氣象署表示，今（6）日清明連假收假日持續受到鋒面影響，針對「基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗」7縣市發布大雨特報；氣象專家吳德榮則在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今中部以北雨勢較大、南部亦有局部陣雨，北台灣雨勢要等到晚上才會趨緩；明（7）日開工將迎新一波鋒面，預估將有雷擊、強風、瞬間強降雨伴隨，北台灣民眾須嚴防大雷雨。
今鋒面北移7縣市大雨特報！中部以北開炸雷雨
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，今晨觀測資料顯示，鋒面北退的雲系掠過、伴隨降水回波，中部以北已有明顯降雨。截至5：02各地區平地最低氣溫約在19至22度：北部基隆七堵區19.1度、中部嘉義中埔鄉21.5度、南部高雄內門區21.2度、東部花蓮壽豐鄉19.5度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日鋒面將北退至北部海面，雲系掠過中部以北，有局部陣雨或雷雨，雨勢較大，應注意；南部亦有局部短暫陣雨的機率。降雨範圍逐漸向北縮小，今晚北部才漸脫離。白天北、中舒適、南偏熱。
明開工全台變天有雨！北台灣迎強對流雷雨
最新模式模擬調整為：明（7）日鋒面再南移，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，仍有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率，南部地區亦偶有局部短降雨；北臺轉涼。週三（8日）鋒面減弱，局部短暫降雨逐漸停歇，各地好轉、氣溫升，白天偏熱。
進一步觀察發現，最新模式模擬顯示，週四至下週三（9至15日）南方氣團偏強，鋒面北移至長江流域，臺灣天氣穩定、白天「熱如盛夏」，慎防連日高溫、要注意防囇。期末各國模式仍有差異、且持續調整，應密切觀察。
此外、各國模式持續模擬，期末在關島東南方有「熱帶擾動」發展，各國模擬的動向亦皆難以脫離、「4月颱、不侵臺」，氣候資料所顯示的鐵律。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
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氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄中表示，今晨觀測資料顯示，鋒面北退的雲系掠過、伴隨降水回波，中部以北已有明顯降雨。截至5：02各地區平地最低氣溫約在19至22度：北部基隆七堵區19.1度、中部嘉義中埔鄉21.5度、南部高雄內門區21.2度、東部花蓮壽豐鄉19.5度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日鋒面將北退至北部海面，雲系掠過中部以北，有局部陣雨或雷雨，雨勢較大，應注意；南部亦有局部短暫陣雨的機率。降雨範圍逐漸向北縮小，今晚北部才漸脫離。白天北、中舒適、南偏熱。
最新模式模擬調整為：明（7）日鋒面再南移，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，仍有強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率，南部地區亦偶有局部短降雨；北臺轉涼。週三（8日）鋒面減弱，局部短暫降雨逐漸停歇，各地好轉、氣溫升，白天偏熱。
進一步觀察發現，最新模式模擬顯示，週四至下週三（9至15日）南方氣團偏強，鋒面北移至長江流域，臺灣天氣穩定、白天「熱如盛夏」，慎防連日高溫、要注意防囇。期末各國模式仍有差異、且持續調整，應密切觀察。
此外、各國模式持續模擬，期末在關島東南方有「熱帶擾動」發展，各國模擬的動向亦皆難以脫離、「4月颱、不侵臺」，氣候資料所顯示的鐵律。