6張1000萬發票還沒領！114年11月、12月期統一發票已於1月5日開出獎號，但根據財政部賦稅署表示，本期尚有「6張1000萬元特別獎、7張200萬元特獎以及8張雲端發票專屬100萬元」共21張大獎發票無人領取，提醒民眾領獎期限只到5月5日，一旦錯過將全數充公。《NOWNEWS今日新聞》整理114年11月、12月未領獎發票名單，包含消費地點與明細等資訊，建議民眾趕緊拿出發票確認，千萬別錯過晉升千萬富翁的機會。
114年11月、12月期「6張1000萬發票沒領」！消費地點、明細速看
114年11月、12月期統一發票號碼，千萬特別獎號碼為「97023797」；200萬特獎號碼為「00507588」；頭獎3組分別是「92377231、05232592、78125249」。財政部賦稅署在今日特別提醒，至今還有6名1000萬發票未領獎；另外先前曾公布「7張200萬元特獎發票、7張100萬雲端發票專屬獎」也未兌獎，本期領獎期限只到5月5日，逾期將全數充公，千萬別跟錢過不去！
🟡1000萬元特別獎未領名單（6張）
◼︎ 中華電信，通話費173元（基隆市安樂區安樂路2段127號）
◼︎ COSTCO，購買物品5913元（台北市內湖區舊宗路1段268號、民善街255號）
◼︎ 全家Family Mart，購買食品49元（新北市淡水區中山北路2段188巷16、16-1號）
◼︎ 春水堂人文茶館，購買食品500元（新北市樹林區樹新路40-6號）
◼︎ Gogoro，服務費11元（桃園市龜山區頂湖路33號）
◼︎ 全聯福利中心，購買食品607元（台中市東區大智路350巷2號1樓）
🟡200萬元特獎未領名單（7張）
◼︎ Uber Eats，訂閱費120元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
◼︎ 三郎便當，購買食品110元（桃園市平鎮區金陵路252-1號1樓）
◼︎ 全聯福利中心，購買食品168元（桃園市龜山區大同路222號）
◼︎ 7-ELEVEN，購買食品116元（桃園市八德區福德一路46、48號）
◼︎ 大炳國際股份有限公司，購買食品1152元（台中市太平區長億南街99巷35號1樓）
◼︎ 吉爾斯麵包，購買食品478元（台中市北屯區東山路1段338-1號）
◼︎ 大埔鐵板燒，餐費490元（高雄市三民區建興路156號）
🟡雲端發票專屬100萬元未領名單（8張）
◼︎ App Store，應用程式60元（台北市信義區）
◼︎ App Store，應用程式330元（台北市信義區）
◼︎ Facebook，廣告費616元（台北市信義區）
◼︎ 蝦皮購物，飲品928元（台北市信義區忠孝東路4段555號17樓）
◼︎ 50嵐，購買飲品60元（新北市新店區民權路123號）
◼︎ 全家Family Mart，購買飲品29元（新北市三重區中央南路51號1樓及福和街35號1樓）
◼︎ 7-ELEVEN，購買食品55元（台南市安定區北園二路8號1樓）
◼︎ 7-ELEVEN，購買食品64元（高雄市楠梓區研發路66號3樓）
財政部提醒民眾，114年11月、12月期統一發票領獎期間只到5月5日，一旦錯過逾期不得領獎，獎金將全數充公。若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯失大獎。
115年1、2月發票獎號今開出！開獎號碼、兌獎時間一次看
115年1、2月期統一發票獎號於上月5日開獎，本期千萬特別獎號碼為「87510041」；200萬特獎號碼為「32220522」；頭獎3組分別是「21677046、44662410、31262513」。115年1月、2月統一發票領獎期間從2026年4月6日至2026年7月6日，幸運兒們記得在期限內前往領獎。
發票中大獎不用跑銀行、超商領！財政部教「1招」不錯過
發票中獎後通常需要至銀行或四大超商領獎，不過財政部台北國稅局建議，可以使用雲端發票歸戶至手機條碼，透過財政部電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務，只要設定過1次，各期統一發票中獎獎金都可一併適用，不僅省時又省力，還能避免忘記領獎而逾期無法領獎。但若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。
🟡載具歸戶、自動入款如何設定？
◼︎ 步驟1：先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：登入成功後，頁面會自動跳轉至手機條碼專區，在左方欄位中即可找到「歸戶設定」，即可自由增加各種載具與共通性載具。
◼︎ 步驟3：匯款帳號部分，同樣在左邊欄位中，可尋找到「領獎設定」，點選後填入個人身分證號碼即可開始填寫帳戶資料，但記得將「啟用中獎自動匯款」開始功能，接著按同意並儲存，這樣獎金才會自動匯入帳戶，讓你不錯過獎金。
🟡App Store如何使用載具歸戶？
◼︎ 步驟1：同樣先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：找尋「歸戶設定」新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱，點選發送「一次性密碼」。
◼︎ 步驟3：前往輸入的電子信箱收取「一次性密碼」，將密碼貼於「一次性密碼」欄位，最後自訂名稱與輸入驗證碼即可歸戶成功。
資料來源：財政部賦稅署、財政部電子發票整合服務平台、財政部北區國稅局
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114年11月、12月期統一發票號碼，千萬特別獎號碼為「97023797」；200萬特獎號碼為「00507588」；頭獎3組分別是「92377231、05232592、78125249」。財政部賦稅署在今日特別提醒，至今還有6名1000萬發票未領獎；另外先前曾公布「7張200萬元特獎發票、7張100萬雲端發票專屬獎」也未兌獎，本期領獎期限只到5月5日，逾期將全數充公，千萬別跟錢過不去！
◼︎ 中華電信，通話費173元（基隆市安樂區安樂路2段127號）
◼︎ COSTCO，購買物品5913元（台北市內湖區舊宗路1段268號、民善街255號）
◼︎ 全家Family Mart，購買食品49元（新北市淡水區中山北路2段188巷16、16-1號）
◼︎ 春水堂人文茶館，購買食品500元（新北市樹林區樹新路40-6號）
◼︎ Gogoro，服務費11元（桃園市龜山區頂湖路33號）
◼︎ 全聯福利中心，購買食品607元（台中市東區大智路350巷2號1樓）
🟡200萬元特獎未領名單（7張）
◼︎ Uber Eats，訂閱費120元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
◼︎ 三郎便當，購買食品110元（桃園市平鎮區金陵路252-1號1樓）
◼︎ 全聯福利中心，購買食品168元（桃園市龜山區大同路222號）
◼︎ 7-ELEVEN，購買食品116元（桃園市八德區福德一路46、48號）
◼︎ 大炳國際股份有限公司，購買食品1152元（台中市太平區長億南街99巷35號1樓）
◼︎ 吉爾斯麵包，購買食品478元（台中市北屯區東山路1段338-1號）
◼︎ 大埔鐵板燒，餐費490元（高雄市三民區建興路156號）
🟡雲端發票專屬100萬元未領名單（8張）
◼︎ App Store，應用程式60元（台北市信義區）
◼︎ App Store，應用程式330元（台北市信義區）
◼︎ Facebook，廣告費616元（台北市信義區）
◼︎ 蝦皮購物，飲品928元（台北市信義區忠孝東路4段555號17樓）
◼︎ 50嵐，購買飲品60元（新北市新店區民權路123號）
◼︎ 全家Family Mart，購買飲品29元（新北市三重區中央南路51號1樓及福和街35號1樓）
◼︎ 7-ELEVEN，購買食品55元（台南市安定區北園二路8號1樓）
◼︎ 7-ELEVEN，購買食品64元（高雄市楠梓區研發路66號3樓）
財政部提醒民眾，114年11月、12月期統一發票領獎期間只到5月5日，一旦錯過逾期不得領獎，獎金將全數充公。若中獎人需領取，記得於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，幸運兒們記得注意時間，千萬別錯失大獎。
115年1、2月期統一發票獎號於上月5日開獎，本期千萬特別獎號碼為「87510041」；200萬特獎號碼為「32220522」；頭獎3組分別是「21677046、44662410、31262513」。115年1月、2月統一發票領獎期間從2026年4月6日至2026年7月6日，幸運兒們記得在期限內前往領獎。
發票中獎後通常需要至銀行或四大超商領獎，不過財政部台北國稅局建議，可以使用雲端發票歸戶至手機條碼，透過財政部電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務，只要設定過1次，各期統一發票中獎獎金都可一併適用，不僅省時又省力，還能避免忘記領獎而逾期無法領獎。但若是消費當期的雲端發票，最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。
◼︎ 步驟1：先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：登入成功後，頁面會自動跳轉至手機條碼專區，在左方欄位中即可找到「歸戶設定」，即可自由增加各種載具與共通性載具。
◼︎ 步驟3：匯款帳號部分，同樣在左邊欄位中，可尋找到「領獎設定」，點選後填入個人身分證號碼即可開始填寫帳戶資料，但記得將「啟用中獎自動匯款」開始功能，接著按同意並儲存，這樣獎金才會自動匯入帳戶，讓你不錯過獎金。
◼︎ 步驟1：同樣先進入「財政部電子發票整合服務平台」，登入個人帳號。
◼︎ 步驟2：找尋「歸戶設定」新增「其他載具歸戶」，載具類別選擇「跨境電商電子郵件載具」，記得輸入Apple ID所使用的電子信箱，點選發送「一次性密碼」。
◼︎ 步驟3：前往輸入的電子信箱收取「一次性密碼」，將密碼貼於「一次性密碼」欄位，最後自訂名稱與輸入驗證碼即可歸戶成功。