我是廣告 請繼續往下閱讀

114年11月、12月期「6張1000萬發票沒領」！消費地點、明細速看

至今還有6名1000萬發票未領獎；另外先前曾公布「7張200萬元特獎發票、7張100萬雲端發票專屬獎」也未兌獎，本期領獎期限只到5月5日，逾期將全數充公

▲統一發票11月、12月中獎號碼一圖看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

🟡1000萬元特別獎未領名單（6張）

🟡200萬元特獎未領名單（7張）

🟡雲端發票專屬100萬元未領名單（8張）

▲財政部提醒民眾，114年11月、12月期統一發票領獎期間只到5月5日，一旦錯過逾期不得領獎，獎金將全數充公。（圖／記者潘毅攝）

115年1、2月發票獎號今開出！開獎號碼、兌獎時間一次看

▲統一發票1、2月中獎發票號碼一圖看。（圖/NOWNEWS製）

發票中大獎不用跑銀行、超商領！財政部教「1招」不錯過

可以使用雲端發票歸戶至手機條碼，透過財政部電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務，只要設定過1次，各期統一發票中獎獎金都可一併適用

▲財政部台北國稅局建議，可以使用雲端發票歸戶至手機條碼，透過財政部電子發票整合服務平台設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務，只要設定過1次，各期統一發票中獎獎金都可一併適用。（圖/記者張嘉哲攝）

🟡載具歸戶、自動入款如何設定？

▲登入「財政部電子發票整合服務平台」後，即可在手機條碼專區找到「歸戶設定」和「領獎設定」。（圖／財政部電子發票整合服務平台einvoice.nat.gov.tw）

🟡App Store如何使用載具歸戶？