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阿聯的立場：支持國際協作，而非單打獨鬥

從「克制」到「表態」的轉變

美國與以色列自2月28日對伊朗發動打擊行動後，伊朗隨後持續對鄰國發動空襲進行報復，並切斷全球關鍵航運路線之一的荷姆茲海峽，讓區域緊張升級。阿拉伯聯合大公國（UAE）5日表態，已準備好加入任何由美國主導的行動，以確保關鍵航道荷姆茲海峽的航行安全。綜合法新社等外媒報導，阿聯總統顧問加爾加希（Anwar Gargash）指出，該國將支持維持水道開放的國際努力，但不會作為獨立的海軍力量行動。加爾加希表示：「我們尚未準備好作為獨立的海上武力採取行動，但我們將加入任何由美國主導或國際社會發起的行動，以確保荷姆茲海峽的航行安全。我們已準備好履行我們的職責。」加爾加希強調荷姆茲海峽對全球的重要性，因為全球五分之一的石油與液化天然氣（LNG）皆經由該處運輸。他警告德黑蘭的封鎖策略可能會引發更廣泛的地緣政治後果，「對我們而言，荷姆茲海峽不能被單一國家當作人質挾持……它必須成為解決任何衝突時不可或缺的一部分。」加爾加希指出，「伊朗的策略其實將使美國的角色更加具體…不會使其減弱」，並表示區域局勢發展將使以色列在波斯灣地區的影響力「日益顯著，而非減少」。儘管局勢日益緊張，阿聯此前一直採取謹慎態度。上個月，加爾加希曾在社群平台X（舊稱推特）上表示，儘管阿聯有權對伊朗的襲擊進行自衛，但仍選擇保持克制。「阿聯有權防禦這場強加於我們的恐怖主義侵略，但我們仍優先考慮理智與邏輯，持續行使克制，並為伊朗及該地區尋求出路。」他補充道，在衝突爆發前，阿聯直到最後一刻都在華盛頓與德黑蘭之間做出真誠的斡旋努力。據阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導，位於阿曼灣（Gulf of Oman）的重要港口柯法干港（Khor Fakkan）發生攻擊事件，沙迦邦（Sharjah）當局正在進行應處。報導指出，隨著伊朗對波斯灣周邊國家的軍事行動升高，區域安全風險持續擴大。如今阿聯做出此番表態，顯示出波灣國家可能將進一步介入衝突，並與美方形成更緊密的軍事合作。