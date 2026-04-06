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▲曾沛慈在網路投票環節，突然被女星張月超前，遭網友質疑節目黑箱。（圖／翻攝微博）

票數反差過大 網友質疑公平性

▲曾沛慈初舞台拿下全場最高票的84萬票，卻屈居於第二名。（圖／翻攝微博）

曾沛慈穩健表現 仍贏得觀眾支持

中國選秀節目《乘風2026（浪姐7）》開播後話題不斷，其中台灣女星曾沛慈參賽更成為焦點，不過初舞台評選結果曝光後卻意外掀起爭議，根據官方公布數據，張月以約60萬票奪下「乘風Queen」頭銜，但曾沛慈的票數卻高達84萬，明顯領先對手卻僅拿下第二名，數據落差讓大批網友質疑評選機制不合理，甚至懷疑存在黑箱操作。對此，多年好友汪東城也發聲力挺，並親自為她加油打氣。曾沛慈在初舞台演出再次圈粉不少粉絲，然而在比賽結束後她卻只獲得第二名，不少觀眾進一步分析投票過程，發現張月在投票截止前短時間內票數大幅成長，從約45萬票迅速衝至60萬票，引發「數據異常」的討論，網路上質疑聲浪四起，許多網友直言節目應公開完整計算方式與評分標準，否則難以服眾。甚至有人指出，節目組在投票與排名呈現上缺乏透明度，導致觀眾對最終結果產生高度不信任。除了票數差距引發討論，排名變動同樣成為爭議焦點，有網友發現曾沛慈在官方預測榜原本穩居前段班，甚至一度被看好奪冠，但節目播出後卻突然滑落至第11名，變動幅度過大讓人難以理解，這樣的排名落差使得外界更加懷疑評選過程是否受到干預，也讓「黑箱說」持續延燒。儘管名次引發爭議，曾沛慈在舞台上的實力依然受到肯定。她在初舞台以全開麥方式演唱〈一個人想著一個人〉等代表作，展現穩定唱功與情感詮釋，獲得觀眾高度評價。最終雖屈居第二，但仍累積大量支持者，許多粉絲也為她抱不平，認為她的表現足以奪冠。在話題延燒之際，曾沛慈的多年好友汪東城也早在節目播出前便透過社群替她加油，寫下鼓勵文字，汪東城的舉動也喚起粉絲們對於2人過去合作《終極一班》的回憶，過去他曾公開表示「讓曾沛慈輸的事情我做不到」，顯示兩人長達10多年的深厚情誼。