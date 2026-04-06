2026觀世音菩薩生日（聖誕）於今（6）日到來，信眾通常會備妥鮮花、水果、壽桃等素食供品前往寺廟祈福，祈求闔家平安、財運亨通。根據命理專家小孟老師表示，3生肖「雞、羊、豬」拜完觀音後有望被加持、發大財；同時也提醒民眾參拜觀世音菩薩時，謹記「5禁忌」千萬別犯，包括不拜葷食、忌奇裝異服、不大聲講話等。
4/6觀世音菩薩生日由來
觀世音菩薩一年中有3個重要日子，包括農曆二月十九誕辰、農曆六月十九成道、農曆九月十九出家，2026觀世音生日（聖誕）對應國曆日期4月6日。根據民間傳說，興林國妙莊王三女兒「妙善公主」於此日誕生，因其長期修行且致力解救苦難，後被視為觀音化身。
4/6觀音生帶旺運！今「3生肖」如神助賺大錢
🟡TOP 3：生肖雞
屬雞的人拜完觀音菩薩後，可以用不同的方式增加財富，建議可考慮一些理財商品，來讓自己的金錢資源加分，如每個月有固定投資項目，也不要給自己太大壓力追求市場報酬，慢慢投資有獲利產生。
🟡TOP 2：生肖羊
屬羊的人參拜觀音後，正財運將會開始大旺，可將多出來的資金進行投資。如果有已熟悉的投資模式，且一直都有正向獲利，建議保持下去繼續經營；若之前成果不太理想，建議找尋新的理財方式，可改用小額慢慢投資，找到最適合的理財方式。
🟡TOP 1：生肖豬
屬豬的人拜完觀音菩薩之後，可向專家學習理財方式，或可用一些方法判斷市場情況，幫助你更精明，思考對你有利的標的物；此外，屬豬的朋友近期對於物慾較強，建議可將多餘的資金拿去投資，就不會亂花錢，讓你的荷包更加分。
4/6觀音生拜拜禁忌！別拜葷食、穿太暴露
◼︎ 禁忌1：要拜素果
最好當季水果，水果數目要單數，因正神為單，單數為陽。
◼︎ 禁忌2：拜菩薩忌奇裝異服或太暴露
拜菩薩時穿著以端莊、整潔為原則，避免奇裝異服，或過於暴露的服裝，此舉是為了保持身儀的敬意。
◼︎ 禁忌3：拜菩薩不要大聲說話
拜菩薩時應保持輕聲細語，，以示恭敬，用平常心祭拜最好。
◼︎ 禁忌4：不要跟菩薩求太多慾望事物
願望太多會讓菩薩有壓力，建議以平常心祈求，告訴自己有就有、沒有就沒有，任憑天意及命運而自然發展，一切由菩薩安排。
◼︎ 禁忌5：盡量不要拜葷食
建議供品應以素食最佳，嚴禁葷食、肉類及含動物油餅乾，以示敬意。
資料來源：小孟老師
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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觀世音菩薩一年中有3個重要日子，包括農曆二月十九誕辰、農曆六月十九成道、農曆九月十九出家，2026觀世音生日（聖誕）對應國曆日期4月6日。根據民間傳說，興林國妙莊王三女兒「妙善公主」於此日誕生，因其長期修行且致力解救苦難，後被視為觀音化身。
🟡TOP 3：生肖雞
屬雞的人拜完觀音菩薩後，可以用不同的方式增加財富，建議可考慮一些理財商品，來讓自己的金錢資源加分，如每個月有固定投資項目，也不要給自己太大壓力追求市場報酬，慢慢投資有獲利產生。
🟡TOP 2：生肖羊
屬羊的人參拜觀音後，正財運將會開始大旺，可將多出來的資金進行投資。如果有已熟悉的投資模式，且一直都有正向獲利，建議保持下去繼續經營；若之前成果不太理想，建議找尋新的理財方式，可改用小額慢慢投資，找到最適合的理財方式。
🟡TOP 1：生肖豬
屬豬的人拜完觀音菩薩之後，可向專家學習理財方式，或可用一些方法判斷市場情況，幫助你更精明，思考對你有利的標的物；此外，屬豬的朋友近期對於物慾較強，建議可將多餘的資金拿去投資，就不會亂花錢，讓你的荷包更加分。
◼︎ 禁忌1：要拜素果
最好當季水果，水果數目要單數，因正神為單，單數為陽。
◼︎ 禁忌2：拜菩薩忌奇裝異服或太暴露
拜菩薩時穿著以端莊、整潔為原則，避免奇裝異服，或過於暴露的服裝，此舉是為了保持身儀的敬意。
◼︎ 禁忌3：拜菩薩不要大聲說話
拜菩薩時應保持輕聲細語，，以示恭敬，用平常心祭拜最好。
◼︎ 禁忌4：不要跟菩薩求太多慾望事物
願望太多會讓菩薩有壓力，建議以平常心祈求，告訴自己有就有、沒有就沒有，任憑天意及命運而自然發展，一切由菩薩安排。
◼︎ 禁忌5：盡量不要拜葷食
建議供品應以素食最佳，嚴禁葷食、肉類及含動物油餅乾，以示敬意。
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