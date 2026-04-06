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▲魏如萱接受街頭訪問，被標示為民眾，引發熱烈討論。（圖／台視新聞）

記者未認出身分 網友狂刷存在感

好友神助攻 造型師發文再掀話題

曾兩度拿下金曲獎最佳華語女歌手的魏如萱，近日因一段街頭訪問影片意外成為網路焦點，原因是《台視新聞》在對外送議題進行街訪時，鏡頭中魏如萱自然受訪，但字幕卻僅標示為「民眾」未提及其藝人身分，疑似訪問者沒有認出來。影片曝光後迅速在網路上瘋傳，讓不少網友看了直呼荒謬又好笑，也意外讓這場街訪變成另類娛樂話題。對此，魏如萱也透過IG幽默回應。魏如萱近日接受電視台訪問外送員相關議題，未料疑似訪問記者沒有認出身分，僅在畫面中標示她為「民眾」，影片曝光後網友紛紛留言調侃，直言：「金曲歌后變成一般民眾也太幽默」、「怎麼會認不出來」、「這位民眾唱一段再說」，甚至就連藝人陶晶瑩都驚訝表示：「怎麼沒認出她來？」由於魏如萱長年活躍於音樂與廣播圈，辨識度相當高，因此記者未能認出她的情況，也讓不少人感到意外。從畫面中可以看出，魏如萱當時只是以一般民眾身分回答問題，並未刻意強調自己的藝人背景，整體互動相當自然，正因如此才讓這段「歌后被當路人」的畫面顯得更加真實又有戲劇性，網友也因此更加投入討論，認為這樣的反差感正是事件爆紅的關鍵，甚至有不少人直呼這比刻意安排的節目橋段還要精彩。事件延燒之際，當天陪同魏如萱的造型師也在社群平台分享當時畫面，並幽默寫下「民眾受訪中」，再度引爆笑聲，這波「自帶吐槽」的操作讓網友更覺得事件充滿娛樂效果，也讓討論熱度持續攀升，許多粉絲留言表示，這樣的突發插曲反而讓人更喜歡魏如萱自然不做作的一面。面對這場意外走紅的街訪事件，魏如萱本人也大方回應，她轉發相關貼文並曬出與造型師一起喝飲料的照片，幽默寫道：「此人在為『民眾』調製飲料壓壓驚。」以輕鬆態度面對整起事件，這番自嘲不僅展現她的幽默感，也讓粉絲大讚她親民又可愛，再次成功圈粉。