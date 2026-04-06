陸劇《逐玉》由張凌赫、田曦薇主演，播出後掀起熱潮、熱度狂飆，成為2026年現象級陸劇，帶動演員人氣！藝人陶晶瑩近日也深陷其中，趁著連假期間二刷，她甚至在YouTube「陶色新聞」中透露，有考慮飛到中國等張凌赫的上班路，瘋狂程度讓來賓艾莉、史丹利驚呆，艾莉更引用劇中台詞說：「妳（到時候）就站出來說我殺豬養你！」對話讓人笑翻。
張凌赫《逐玉》爆紅 粉絲卡位搶拍「上班路」
張凌赫有著精緻臉蛋和 190公分的高挑身材，近來因演出《逐玉》中「武安侯」一角人氣再度攀升，不少粉絲也卡位搶拍「上班路」。藝人陶晶瑩在節目中透露，自己也被張凌赫圈粉，甚至去私訊粉絲到底怎樣可以看到本人。
陶晶瑩表示部分粉絲會有張凌赫的通告表，並到某個飯店去等待他化妝，進出不到15秒的時間仍吸引許多人搶拍。對此，陶晶瑩被問「妳該不會也要去吧？」她直言我有點想去看，「如果我確定他在哪裡化妝的話，我就會去」，讓來賓史丹利聽了當場傻眼。
陶晶瑩二刷《逐玉》她笑喊：我殺豬養你！
然而，陶晶瑩表示不確定自己是否能順利卡位，艾莉則引用劇中經典台詞說：「妳就站出來說我殺豬養你！」讓陶晶瑩大笑：「然後我就被旁邊的粉絲殺，妳這頭豬誰理你啊。」逗趣的對話內容笑翻網友。
陶晶瑩近日也二刷《逐玉》，在Threads上PO出畫面表示：「從頭再來一次！」再看一次也意外發現導演的巧思及伏筆，有網友留言說：「我不敢再刷，我怕我真的愛上武安侯。」對此陶晶瑩則回應，「看第一次沒注意到的細節，很有意思；而且前面純戀愛的初始曖昧期，非常補女人的氣血」。
值得一提的是，《逐玉》的導演將演員們推上事業高峰，就連配角也備受關注，陶晶瑩透露自己試著邀約訪問導演及其他演員，但得到對方回覆「只能傳達，不見得能夠訪問到」，讓陶晶瑩直呼我會繼續努力，粉絲們也相當期待。
資料來源：飛碟聯播網YT
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張凌赫有著精緻臉蛋和 190公分的高挑身材，近來因演出《逐玉》中「武安侯」一角人氣再度攀升，不少粉絲也卡位搶拍「上班路」。藝人陶晶瑩在節目中透露，自己也被張凌赫圈粉，甚至去私訊粉絲到底怎樣可以看到本人。
陶晶瑩二刷《逐玉》她笑喊：我殺豬養你！
然而，陶晶瑩表示不確定自己是否能順利卡位，艾莉則引用劇中經典台詞說：「妳就站出來說我殺豬養你！」讓陶晶瑩大笑：「然後我就被旁邊的粉絲殺，妳這頭豬誰理你啊。」逗趣的對話內容笑翻網友。
陶晶瑩近日也二刷《逐玉》，在Threads上PO出畫面表示：「從頭再來一次！」再看一次也意外發現導演的巧思及伏筆，有網友留言說：「我不敢再刷，我怕我真的愛上武安侯。」對此陶晶瑩則回應，「看第一次沒注意到的細節，很有意思；而且前面純戀愛的初始曖昧期，非常補女人的氣血」。
資料來源：飛碟聯播網YT