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小聯盟賽事今（6）日繼續進行，台灣球迷高度關注的響尾蛇隊頂級左投林昱珉，在代表響尾蛇3A球隊雷諾王牌（Reno Aces）出賽的先發任務中繳出不錯表現，主投4又2/3局失1分，展現多樣球種的壓制力，挺過2局下的失分危機。總計他今日投76球，其中42顆是好球，被敲5支安打、送出4次三振、失1分，防禦率6.23。林昱珉今日對陣阿布奎基同位素（Albuquerque Isotopes），開賽首局雖被敲出一支一壘安打，但隨即製造雙殺守備展現化解危機的能力。2局下雖然一度因隊友傳球選擇與安打失掉1分，但根據紀錄該分為非自責分，且他在隨後的3局中完全找回節奏。在總計5局的投球中，林昱珉展現了31.0%的高揮空率（Whiff%），其變速球與伸卡球的速差配合讓打者難以掌握。5局下他因控球稍微不穩連送兩次保送後被換下場，但接手投手守住戰果。林昱珉今日投球進階數據如下：Strk%（好球率）： 55.3%Whiff%（揮空率）： 31.0%Csw%（揮空＋看好球率）： 28.9%Putaway%（三振解決率）： 19.0%除了投球亮眼，野手部分也有多位台將在AAA與A級聯賽穩定輸出，鄭宗哲（Worcester Red Sox, AAA）擔任先發游擊手第6棒，今日2打數擊出1支初速高達100.0MPH的右外野安打，並選到1次保送。他在7局上發揮快腿優勢，靠著保送與隊友推進成功跑回本壘得分。目前打擊率維持在.300的高標。李灝宇（Lakeland Flying Tigers, A）擔任先發指定打擊第2棒，首打席即敲出擊球初速103.1MPH的強勁一壘安打，展現優異的擊球力量。今日3打數1安打，賽後打擊率同樣站穩.300。「龍仔」隆恩（Jonathon Long）今日擔任先發一壘手，展現長打潛力，單場5打數2安打、含1打點，打擊率.297。「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今日手感較為冰冷，4打數0安打並吞下3次三振，但賽後打擊率仍維持在.414的高水位。