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▲今（6）日是清明連假最後一天，也是北返車流尖峰期，高公局建議用路人採取分流措施。（圖／擷取自高公局國道路況直播）

清明節連續假期收假日，交通部高速公路局今（6）日表示，今日是北返尖峰日，上午0時至5時交通量為8.2百萬車公里，為年平均平日的2.1倍；預估今日交通量為111百萬車公里，預判12路段易壅塞，其中國5北向宜蘭至坪林路段，上午9時過後車流就會湧現。此外，隨著鋒面接近，上午中部以北地區會有局部較大雨勢，南部有零星短暫陣雨，東半部有不定時局部短暫陣雨，呼籲用路人小心駕駛。高公局指出，昨日全日交通量為 112.4百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日的1.2倍。昨日下午國道壅塞路段包括國1南向頭屋至銅鑼（大客車火燒車），北向大林至斗南、西螺至彰化、新竹系統至湖口；國3北向斗六至竹山、後龍至西濱、茄苳至寶山、高原至大溪；國5北向宜蘭至坪林，除國3北向大山至西濱於凌晨1時紓解、國5於凌晨2時紓解外，其餘路段於23時後大致順暢。今日上午0時至5時交通量為8.2百萬車公里，為年平均平日的2.1倍，預估今日交通量為111百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為11.6百萬車公里。另外，今日國道相關疏導措施包括上午12時至晚上9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。高公局也預判今日12個重點路段易壅塞，北區路段包括國1北向苗栗至湖口、國3關西至大溪路段下午2時至晚上8時車流量較大、國5宜蘭至坪林上午9時後車流湧現、國1北向圓山至大華系統路段；中區包括國1北向西螺至-埔鹽系統、南屯至后里路段、國3北向竹山-中興、草屯-霧峰下牛1時至晚上8點都是車流量尖峰時間、龍井至大甲路段；南區路段包括北向鼎金系統至高科路段、大灣至台南系統路段，還有西向仁武至左營端路段下午車流量較大。此外，依據中央氣象署預報，今日隨著鋒面接近，上午中部以北地區會有局部較大雨勢，南部有零星短暫陣雨，東半部有不定時局部短暫陣雨，高公局呼籲用路人，行前務必檢查車輛雨刷功能及胎紋、胎壓是否正常，雨中行車亦請開啟頭燈、保持行車安全距離，以保護自身及他人安全。