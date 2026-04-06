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民進黨2026北市與桃園市長參選人難產，傳出民進黨布局2026選戰進入最後階段，知情人士透露，台北市長可望本週徵召立委沈伯洋、桃園市長提名法務部政務次長黃世杰。不過，根據北市府研考會今（6）日公布民調顯示，台北市市長蔣萬安整體施政滿意度達69.1%，較前次調查上升4.4個百分點，顯示市民對市長施政表現之整體評價呈上升趨勢。根據2025年12月下旬北市府研考會的民意調查結果顯示，台北市市長蔣萬安整體施政滿意度達69.1%，較前次調查上升4.4個百分點，顯示市民對市長施政表現之整體評價呈上升趨勢。該項調查中，各項施政表現亦維持正向評價，其中醫療健康、環保及帶動城市運動風氣等面向滿意度達七成以上。此一結果與台北市近期（115年3月24日）榮獲 2026 年「李光耀世界城市獎」特別獎（Special Mention）的殊榮相呼應，足見市府團隊在城市治理、永續發展與提升市民生活品質等面向的努力，已同步獲得國際專業獎項與在地民意的雙重認同 。檢視各項施政表現，醫療健康滿意度81.1%最高；環保、帶動城市運動風氣等面向滿意度七成以上。教育滿意度、社會福利、文化活動，公安消防、治安滿意度皆有超過六成市民表示滿意。交通與經濟發展滿意度近六成，較前期成長。此外，表示以居住在台北市為榮的市民達76.9%，顯示多數市民對城市發展及生活環境具高度認同。市府持續於大型活動推動禁菸措施、無菸環境，另擴大產前檢查補助、布建更完善的幼托網絡。同時，藉由籌辦 2025 年世界壯年運動會的契機，全面優化全市運動場館設施，帶動全民運動風氣，讓臺北市成為全齡健康的幸福城市。此外，透過公私協力突破政策執行困境，推出鮮奶週報─生生喝鮮奶， 讓每個孩子都能健康成長。文化活動則透過「臺北建城紀念」系列活動，深化市民對土地的認同感；公館圓環的拆除、以人為本的人行空間優化，並透過大數據管理降低交通事故發生率，讓市民安全感顯著提升 。市民高度的城市光榮感，不僅是對單一政策的肯定，更是台北整體生活品質與城市競爭力的具體展現 。市府表示，未來市府團隊將持續秉持「永續、共融、希望、首都」的治理思維，將國際獎項的肯定轉化為持續進步的動力，打造更宜居、更有感的台北城市。本次2025年12月市長施政及各施政項目家戶電話調查，於2025年12月19日至12月21日執行。成功訪問20歲以上台北市民1,081人，拒訪1,859人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點以內。調查以臺北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合臺北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數點後第1位，詳細內容以原始百分比為主。