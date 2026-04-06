受到春雨鋒面快速變動影響，台灣未來一周天氣先濕後熱，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，今（6）日鋒面接近，全台再度轉為有雨天氣，明（7）日開工，北台灣要嚴防劇烈雨勢，周三（4月8日）後雨勢逐漸趨緩，一直到周末，白天高溫上看30至33度。
最強春雨鋒面結束 新一波馬上接力
吳聖宇回顧清明連假天氣，上周六（4月4日）鋒面南下掃過台灣，各地出現局部劇烈降雨，昨（5）日白天短暫回穩，但晚間隨著鋒前暖濕水氣再度移入，天氣迅速轉差；今天凌晨開始，各地普遍出現降雨，雖然對流強度不算特別旺盛，但仍有局部雷雨與短時較大雨勢發生。
明天開工全台有雨 台中以北最劇烈
吳聖宇指出，今天鋒面由華南延伸至台灣北方海面，結構逐漸明顯，各地皆有短暫陣雨或雷雨機會，西半部要需留意局部較大雨勢，降雨上半天比較明顯，下半天雖略有趨緩，但整體無明顯空檔，氣象署已發布「大雨特報」；氣溫方面，北部高溫24至27度，中南部及花東27至30度，南部可能突破30度，體感悶熱。
吳聖宇說明，明天鋒面通過台灣，中北部降雨仍明顯，甚至不排除在台灣海峽北部、西北沿海出現較強對流，帶來局部劇烈降雨，明晚鋒面南壓後結構轉弱，各地雨勢有望趨緩，但仍未完全穩定。溫度方面，北部及東北部略降到22至25度，其餘地區仍偏暖。
周三雨勢趨緩 下半周狂飆高溫
吳聖宇提及，周三鋒面逐漸減弱並斷裂，東北季風減弱，風向轉為偏東風，當天清晨仍有零星降雨，但白天起雨勢將明顯減少，僅迎風面的北部、東半部有局部短暫陣雨，西半部轉為多雲到晴，山區午後可能有局部降雨，整體天氣逐步回穩，氣溫也小幅回升。
周四至周末（4月9日至4月12日），台灣轉受偏南至西南風影響，水氣減少、天氣轉為穩定，北台灣高溫將回升至30度以上，中南部及花東更有31至33度以上高溫機會，本周天氣呈現前濕後熱的明顯轉變，民眾安排活動應留意降雨與高溫雙重影響。
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吳聖宇回顧清明連假天氣，上周六（4月4日）鋒面南下掃過台灣，各地出現局部劇烈降雨，昨（5）日白天短暫回穩，但晚間隨著鋒前暖濕水氣再度移入，天氣迅速轉差；今天凌晨開始，各地普遍出現降雨，雖然對流強度不算特別旺盛，但仍有局部雷雨與短時較大雨勢發生。
吳聖宇指出，今天鋒面由華南延伸至台灣北方海面，結構逐漸明顯，各地皆有短暫陣雨或雷雨機會，西半部要需留意局部較大雨勢，降雨上半天比較明顯，下半天雖略有趨緩，但整體無明顯空檔，氣象署已發布「大雨特報」；氣溫方面，北部高溫24至27度，中南部及花東27至30度，南部可能突破30度，體感悶熱。
吳聖宇說明，明天鋒面通過台灣，中北部降雨仍明顯，甚至不排除在台灣海峽北部、西北沿海出現較強對流，帶來局部劇烈降雨，明晚鋒面南壓後結構轉弱，各地雨勢有望趨緩，但仍未完全穩定。溫度方面，北部及東北部略降到22至25度，其餘地區仍偏暖。
吳聖宇提及，周三鋒面逐漸減弱並斷裂，東北季風減弱，風向轉為偏東風，當天清晨仍有零星降雨，但白天起雨勢將明顯減少，僅迎風面的北部、東半部有局部短暫陣雨，西半部轉為多雲到晴，山區午後可能有局部降雨，整體天氣逐步回穩，氣溫也小幅回升。
周四至周末（4月9日至4月12日），台灣轉受偏南至西南風影響，水氣減少、天氣轉為穩定，北台灣高溫將回升至30度以上，中南部及花東更有31至33度以上高溫機會，本周天氣呈現前濕後熱的明顯轉變，民眾安排活動應留意降雨與高溫雙重影響。