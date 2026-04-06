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麥當勞中薯買一送一！免費送麥克雞塊、玉米湯 本周12大優惠券

即日起至4月12日：

即日起至4月14日：

即日起至4月21日：

▲買最新「韓風香蒜甘醬炸雞腿」、「韓風香蒜甘醬雞腿堡」套餐加碼送飲料。（圖／記者蕭涵云攝）

漢堡王：買一送一！套餐百元有找 迎夏尋堡趣優惠券

12大買一送一

套餐每人百元有找！

1+1自由配49元起！

▲漢堡王最新「買一送一」迎夏尋堡趣優惠券。（圖／漢堡王提供）

清明連假最後一天，麥當勞表示，今（6）日全球版APP大放送速食優惠，爽吃「中薯買一送一」，免費送薯餅、麥克雞塊、玉米湯、蛋捲冰淇淋，本周12大優惠券一次整理；漢堡王表示，最新買一送一「迎夏尋堡趣」優惠券，整張現省2413元。麥當勞表示，連假最後一天，快收下本周APP全球版12大優惠券，門市限定：◾️◾️◾️漢堡王表示，全新「迎夏尋堡趣」優惠券，即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘開吃：◾️◾️◾️漢堡王「迎夏尋堡趣」優惠券整張現省2413元，提醒大家，各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。