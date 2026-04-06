清明連假最後一天，麥當勞表示，今（6）日全球版APP大放送速食優惠，爽吃「中薯買一送一」，免費送薯餅、麥克雞塊、玉米湯、蛋捲冰淇淋，本周12大優惠券一次整理；漢堡王表示，最新買一送一「迎夏尋堡趣」優惠券，整張現省2413元。
麥當勞中薯買一送一！免費送麥克雞塊、玉米湯 本周12大優惠券
麥當勞表示，連假最後一天，快收下本周APP全球版12大優惠券，門市限定：
即日起至4月12日：
◾️單點「中薯買一送一」手機點餐限定、
◾️單點經典滿福系列「免費送薯餅」、
◾️買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」手機點餐限定、
◾️單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小杯玉米湯」、
◾️單筆消費滿150元「免費送小杯玉米湯」、
◾️「雙層牛肉吉事堡＋38元飲料」特價95元、
◾️「小杯玉米湯＋4塊麥克雞塊」特價83元、
◾️單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
◾️單點勁辣香雞翅（一份兩塊）「免費送小杯玉米湯」。
即日起至4月14日：
◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」、
即日起至4月21日：
◾️買韓風香蒜甘醬炸雞腿套餐「免費送雪碧（小）」、
◾️買韓風香蒜甘醬雞腿堡套餐「免費送雪碧（小）」。
漢堡王：買一送一！套餐百元有找 迎夏尋堡趣優惠券
漢堡王表示，全新「迎夏尋堡趣」優惠券，即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘開吃：
◾️12大買一送一！買一送一爽吃薯條、洋蔥圈、辣薯球、雞塊、辣薯球、黃金QQ球、玉米濃湯及38元中杯飲料。
◾️套餐每人百元有找！雙堡超值組、雙人分享餐、單人獨享餐，平均試算每人百元有找。
◾️1+1自由配49元起！點心＋飲料只要49元起、69元、89元，三種門檻多達70種搭配組合，推薦「BBQ培根牛肉堡＋薯條」才69元、「小華堡＋玉米濃湯」89元。
漢堡王「迎夏尋堡趣」優惠券整張現省2413元，提醒大家，各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。
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麥當勞表示，連假最後一天，快收下本周APP全球版12大優惠券，門市限定：
即日起至4月12日：
◾️單點「中薯買一送一」手機點餐限定、
◾️單點經典滿福系列「免費送薯餅」、
◾️買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」手機點餐限定、
◾️單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小杯玉米湯」、
◾️單筆消費滿150元「免費送小杯玉米湯」、
◾️「雙層牛肉吉事堡＋38元飲料」特價95元、
◾️「小杯玉米湯＋4塊麥克雞塊」特價83元、
◾️單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」、
◾️單點勁辣香雞翅（一份兩塊）「免費送小杯玉米湯」。
即日起至4月14日：
◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」、
即日起至4月21日：
◾️買韓風香蒜甘醬炸雞腿套餐「免費送雪碧（小）」、
◾️買韓風香蒜甘醬雞腿堡套餐「免費送雪碧（小）」。
漢堡王表示，全新「迎夏尋堡趣」優惠券，即日起至5月17日，全門市（機場店／兒童樂園店／科技廠店／南投服務區除外）開賣，正餐販售時間至打烊前30分鐘開吃：
◾️12大買一送一！買一送一爽吃薯條、洋蔥圈、辣薯球、雞塊、辣薯球、黃金QQ球、玉米濃湯及38元中杯飲料。
◾️套餐每人百元有找！雙堡超值組、雙人分享餐、單人獨享餐，平均試算每人百元有找。
◾️1+1自由配49元起！點心＋飲料只要49元起、69元、89元，三種門檻多達70種搭配組合，推薦「BBQ培根牛肉堡＋薯條」才69元、「小華堡＋玉米濃湯」89元。
漢堡王「迎夏尋堡趣」優惠券整張現省2413元，提醒大家，各店販售時間有差異，請以各門市實際正餐販售時間為準；圖片僅供示意，具體以實物為準；實際供應以門市庫存為準，售完為止。