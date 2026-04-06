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川普又發出最後通牒

伊朗強硬回擊

戰爭前景：談判還是升級？

美國總統川普（Donald Trump）威脅稱，如果伊朗未能在其設定的週一期限前重新開放荷姆茲海峽，他將下令攻擊伊朗境內的民用基礎設施，包括橋樑與發電廠。對此，伊朗強硬回擊，稱只有在美方支付戰爭賠償後，海峽才會重啟。根據半島電視台報導，川普5日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發表一篇夾雜髒話的貼文，重申對伊朗關鍵基礎設施進行毀滅性打擊的警告。他表示：「週二將是伊朗的『電廠之日』和『橋樑之日』，兩者合而為一。這將是史無前例的！！！立刻開放那該死的海峽，你們這群瘋子，否則你們將生活在地獄中，等著瞧！讚美真主！」川普隨後又發文寫道「（美東時間）週二晚上8時！」疑似為重新開放海峽設定新的最後期限。川普在3月26日為伊朗設定了10天期限以重啟荷姆茲海峽。自2月28日美以聯軍首度開戰以來，該海峽航運已陷入癱瘓。伊朗官方對川普的威脅表示強烈譴責，並誓言對任何基礎設施襲擊進行報復。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）辦公室通訊副主任塔巴塔巴伊（Mehdi Tabatabaei）在社群平台X（舊稱推特）發文表示，只有在美方支付戰爭賠償後，海峽才會重啟。他指出，這些賠償將以透過一個「新的法律機制」收取通行費的形式實現，這與伊朗先前表態一致，即使戰後，也可能將對海峽的控制轉化為向通行船隻收費的制度。他還嘲諷川普的威脅是「出於絕望和憤怒而訴諸猥褻言論和胡言亂語」。自戰爭爆發以來，川普多次表示伊朗有意達成協議、衝突將很快結束；但伊朗則強調無意結束戰爭，並揚言若其基礎設施遭攻擊，將加劇區域衝突升級。伊朗駐聯合國代表團則回應指出：「美國總統再次公開威脅摧毀對平民生存至關重要的基礎設施。」並補充：「國際社會與各國有法律義務阻止這類可怕的戰爭罪行，必須立即行動，明天就太遲了。」伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在X上發文表示：「你（指川普）的魯莽行徑正將美國拖入每個家庭都必須面對的人間煉獄，而由於你堅持服從（以色列總理）納坦雅胡的命令，我們整個地區都將陷入戰火。」他補充稱：「請記住：你們絕不會從戰爭罪行中得到任何好處。」並表示解決衝突的辦法就是尊重伊朗人民的權利，「結束這場危險的遊戲。」川普5日時告訴福斯新聞，伊朗目前正與美國進行談判，他相信雙方能在期限前達成協議。不過德黑蘭方面表示並不急於結束戰爭，並誓言若基礎設施受損，將在整個地區升級衝突。當《華爾街日報》問及是否擔憂攻擊民用設施對伊朗平民的影響時，川普直言「不擔心」，並稱伊朗人本就「生活在地獄中」。