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今（6）日是清明節連假最後一天，也將湧現返回工作地的車潮，交通部公路局預估，易塞車路段在快速公路銜接國道、主要城際道路及觀光風景區等10個路段，包括觀光風景區台2線萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段等，也已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，並建議民眾可多搭乘大眾運輸避開車潮。公路局指出，昨日為清明節，多處鄰近墓園或寶塔路段有掃墓祭祖車潮出現，另部分省道路段則有車多情形，包含北部台62線瑪陵隧道路段、台2線大武崙路段及萬里路段、中部台61線大山至玄寶大橋、伸港至中彰大橋路段、台74線草湖至霧峰路段及成功至快官路段、南部台19線北港路段、台86線關廟及仁德路段、台88線鳳山至五甲系統路段，以及東部台9線南澳至蘇澳、礁溪至國5路段等。有關國道客運部分，昨日西部國道客運共計行駛5409班次，疏運10萬9071人；東部國道客運路線共計行駛1592班次，疏運3萬3081人。由於今日是收假日也將湧現返回工作地的車潮，公路局預估，易壅塞路段包含快速公路銜接國道路段：台65線銜接國道3號土城交流道路段、台64線銜接國道3號中和交流道路段、台74線台中環線銜接國道3號霧峰交流道路段、台86線仁德系統交流道路段、台88線鳳山至五甲西向路段。在主要城際道路部分，易壅塞路段包括台61線香山至鳳鼻及中彰大橋北向路段、台9線蘇花路廊及南迴公路北向路段、台1線水底寮至楓港北向路段。觀光風景區則包括台2線萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段等，建議用路人出發前利用幸福公路App查詢周邊交通狀況，避開壅塞的路段及時段。在國道部分，交通部高速公路局也預判，今日上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於早上9時前出發、中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人於早上9時前出發。同時，公路局已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊。為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局也已協調客運業者籌備充足運能及視人潮機動增班，並落實人員與車輛安全整備，這次連假亦推出國道客運6折優惠措施；另登錄為TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次再享15%回饋金，4次以上再享30%回饋金；兩者優惠疊加後，最高可享42折，鼓勵民眾多加利用。