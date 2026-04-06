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今天科羅拉多落磯隊的菅野智之投手（36歲）於5日（日本時間6日）對陣費城人的比賽中，迎來本季第2次先發。他主投6回共用78球，僅被敲出4支安打、失1分，送出五次三振一次保送，憑藉精采表現力壓費城人，奪下轉隊後的大聯盟首勝。菅野智之在第1局就獲得隊友3分火力支援。雖然二局被加西亞（Garcia）擊出右外野陽春砲，但他隨後利用投球節奏的緩急變化，以及較低的進壘角度，讓費城人打線難以掌握。關鍵的5局下半，落磯隊領先2分。在2出局一壘有人的情況下，特納（Turner）擊出右外野平凡飛球，但外野手莫尼亞克（Moniak）疑似因陽光刺眼失誤漏接，演變成二、三壘有人的失分危機，在這樣的情況下面對去年國聯全壘打王舒瓦伯（Schwarber），菅野的一顆滑球投得偏甜，所幸最後擊成中外野飛球出局。化解危機後，菅野回到休息室時也不禁露出笑容。6局他投出三上三下，順利完成任務交棒給後援投手。落磯隊主場庫爾斯球場（Coors Field）位於海拔約1600公尺的高地，氣壓低且空氣阻力小，打出的球極易飛行，被公認為「打者天堂」。然而，菅野此役抓下的18個出局數中，有8個是滾地球，另有5次三振。他始終貫徹將球壓低的策略，細膩地解決了強悍的費城人打線。他提到：「這裡的氣候其實投起來很舒服，對我來說是一場最棒的登板。雖然有人說高海拔呼吸比較困難，但我目前才投一場還沒特別感覺。反而球的位移會產生獨特的變化，我會試著把這些轉化為自己的優勢，正向地面對挑戰。」