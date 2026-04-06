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▲田園發文宣布退圈，並揭露了行業真相。（圖／微博@演員田園）

26歲中國女星田園曾演過《步步深陷》、《麒麟臂》、《恃寵》等多部人氣短劇，有「中國短劇女王」的稱號。不料她2日卻突然宣布退圈，結束3年的演藝生涯。她發出長文揭開行業真相，指出演技不再是重點，「而是有多少粉絲、能帶多少流量」，她也提到AI逐漸取代真實表演，頭部演員被追捧、低價演員被壓榨，像自己一樣不願配合的就高不成、低不就，無奈嘆：「曾經的一腔熱血，在看清規則之後，變成了深深的悲涼」。田園在2日發出長文宣布退圈消息，她表示在3年前以自由演員身分走進短劇行業時，以為演好角色就能一直走下去，認為演員的本分在戲裡，「所以我不做帳號、不直播、不蹭熱度、更不跳手勢舞、不參與任何熱鬧的喧囂」，但卻越來越清楚看到行業真相。她指出市場被無形力向夾著往前走，比起演技，粉絲跟流量更重要，加上AI取代真實表演，變成頭部演員被追捧、低價演員被壓榨，像自己一樣不願迎合的人，就高不成、低不就，讓她在看清規則後，「變成了深深的悲涼」。不過田園也強調自己從不後悔，她表示自己退圈，不是不愛演戲，而是因為太愛了，「與其在這個被流量和數據定義的體系裡一點點磨損掉初心，不如在它最完整的時候，親手把它封存起來」。而最讓田園不捨的就是始終守護她的粉絲，「沒有被市場選中，但被你們看見了。對我來說，已經足夠」，並感嘆粉絲是這3年最珍貴收穫。田園突然的退圈宣言，也讓粉絲都感到非常不捨，「這世界的每一份相遇都很奇妙，很高興認識演員田園，希望妳好、一切都好」、「理解並尊重妳的選擇，希望妳在新的道路上，一帆風順」、「我很喜歡妳的劇，你的笑、妳的哭有打動人心的力量，」、「田園是短劇圈帶來一股清流，才華橫溢演技實力派」。中國短劇在近年成為一種趨勢，一集短短幾分鐘，進展非常快、不拖泥帶水的劇情，深受大批網友喜愛，內容包含「霸道總裁」、「戰神回歸」、「婆媳大戰」、「重生復仇」等多種主題。雖然短劇一開始被貼上「粗製濫造」的標籤，但隨著越來越多知名導演、編劇、演員的加入，讓品質逐漸升高，短劇文化也因此走出中國，就連歐美都開始拍，成為近年網友追劇新選擇。