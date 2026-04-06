時序進入4月，除了有一波波鋒面影響台灣之外，西北太平洋也逐漸進入適合颱風發展的環境，氣象專家林得恩表示，周四、周五（4月9日至4月10日）前後，關島附近可能有颱風生成，但路徑影響台灣機率低；近期要先留意今明兩天（4月6日至4月7日）鋒面影響，全台出現雷陣雨機率高。
颱風數量開始增加
林得恩說明，根據統計，從1958年至2024年，西北太平洋及南海海域颱風發生頻率的個數，4月份共有47個，是上3月份個數的1倍之多，且發生個數後續都有逐月再遞增的趨勢，顯見環境條件正在調整變動中。
新颱風生成對台無影響 明起先防鋒面大雨
林得恩指出，今年為止，西北太平洋及南海海域颱風發生的個數僅3個，分別是洛鞍、西望洋及鸚鵡颱風，而今天清晨，歐洲ECMWF、美國NCEP、AI模式均模擬周四、周五前後，關島附近有新的熱帶擾動生成訊號，並有機會再增強為颱風，目前初步評估，路徑要直接影響台灣的機率非常小。
針對近期天氣，粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則提醒，今天中午之前，鋒面前緣雷雨帶一波波通過，台北至嘉義容易下雨或雷雨，今天下午至深夜有短暫空檔，天氣相對穩定，明天鋒面通過，全台都有雷陣雨。
周三（4月8日）鋒面逐漸離開，各地短暫雨後多雲，周四開始吹南風、太平洋高壓籠罩，全台晴朗炎熱，預計會有很多天的高溫。
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林得恩說明，根據統計，從1958年至2024年，西北太平洋及南海海域颱風發生頻率的個數，4月份共有47個，是上3月份個數的1倍之多，且發生個數後續都有逐月再遞增的趨勢，顯見環境條件正在調整變動中。
林得恩指出，今年為止，西北太平洋及南海海域颱風發生的個數僅3個，分別是洛鞍、西望洋及鸚鵡颱風，而今天清晨，歐洲ECMWF、美國NCEP、AI模式均模擬周四、周五前後，關島附近有新的熱帶擾動生成訊號，並有機會再增強為颱風，目前初步評估，路徑要直接影響台灣的機率非常小。
針對近期天氣，粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則提醒，今天中午之前，鋒面前緣雷雨帶一波波通過，台北至嘉義容易下雨或雷雨，今天下午至深夜有短暫空檔，天氣相對穩定，明天鋒面通過，全台都有雷陣雨。
周三（4月8日）鋒面逐漸離開，各地短暫雨後多雲，周四開始吹南風、太平洋高壓籠罩，全台晴朗炎熱，預計會有很多天的高溫。