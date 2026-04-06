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白冰冰怒了！名字被放往生藝人海報超錯愕

▲白冰冰的名字出現在這部紀錄片的海報裡，然而事前卻未收到通知。（圖／白冰冰臉書）

海報遭疑侵權 高流執行長丁度嵐致歉白冰冰

高雄流行音樂中心聲明：

高雄流行音樂中心出品的紀錄片《高雄有顆藍寶石》，即將於4月10日上映，然而近日藝人白冰冰卻因一張海報動怒；原來主視覺上全是已故藝人，不過下方卻標註白冰冰、余天等藝人的名字，對此白冰冰昨（5）日發文直言「在清明節把一些資深藝人大名跟往生者的海報放在一起，的確令人很不舒坦」。對此，高流也緊急發聲道歉「宣傳溝通上未盡周延」，執行長丁度嵐也已親自致電向本人說明。《高雄有顆藍寶石》主視覺海報中全是已故藝人，包括豬哥亮、鳳飛飛、高凌風等，然而下方卻標註白冰冰、余天、陳亞蘭仍在世者的名字，讓白冰冰直呼：「一早起床，就被這張海報嚇了一跳！我的名字居然出現在這部紀錄片的海報裡，主角都是已經離開我們的演藝前輩們。」白冰冰坦言自己一頭霧水，再加上先前發生了電影滅門血案版權爭議，讓她痛批「我在想著為什麼還有人這麼不尊重，尤其在清明節把一些資深藝人大名放在跟往生者的海報在一起，的確令人很不舒坦」。白冰冰傻眼說電影就要上演了，卻沒有被告知，「我維護的不是自己的權利，是要表達、既然立了規範就應該遵守，怎可違法」。針對侵權爭議，高雄流行音樂中心則緊急回應，表示執行長丁度嵐已親自致電冰冰姐致歉說明：「已針對授權過程解釋清楚並取得冰冰姐諒解，因為在清明節貼出海報，讓冰冰姐和歌迷誤會，深感抱歉！」此外，丁度嵐透露4月9日亦將於冰冰姐節目《超級冰冰秀》宣傳今年的藍寶石演唱會，強調冰冰姐對藍寶石非常幫忙，非常感恩。紀錄片《高雄有顆藍寶石》帶領觀眾回望高雄歌廳秀最風華燦爛的年代，重現台灣娛樂文化的黃金歲月，電影將於4月10日全台上映。本中心於本次紀錄片宣傳之溝通作業上未盡周延，高流執行長丁度嵐已親自致電冰冰姐致歉說明：「已針對授權過程解釋清楚並取得冰冰姐諒解，因為在清明節貼出海報，讓冰冰姐和歌迷誤會，深感抱歉！」丁度嵐強調，「4月9日亦將於冰冰姐節目《超級冰冰秀》宣傳今年的藍寶石演唱會，冰冰姐對藍寶石非常幫忙，我們非常感恩！」《高雄有顆藍寶石》是為記錄台灣秀場文化及藍寶石大歌廳時代記憶所製作，高流始終珍視每一位參與受訪、共同建構這段文化記憶的藝人前輩與家屬。非常感謝演藝圈前輩的指導與提醒，高流未來不僅於內容製作本身努力，更將在宣傳溝通與行政作業上展現更高敏感度與細緻度。