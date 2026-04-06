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▲SUPER JUNIOR首爾安可場意外發生事故，導致3名觀眾受傷。（圖／讀者提供）

安可互動引發推擠 事故瞬間曝光

▲SM娛樂透過社群公開道歉。（圖／翻攝自Weverse）

SM娛樂發聲道歉 承諾負責到底

SM娛樂全文

韓國超人氣男團SUPER JUNIOR於昨（5）日在首爾舉行出道20週年巡演《SUPER SHOW 10》安可場，現場卻發生突發事故，當演出進入安可尾聲時，觀眾席旁的安全護欄突然崩塌，導致3名觀眾從高處1樓跌落B1受傷，場面一度陷入混亂。對此，「SM娛樂」也在第一時間公開道歉。昨日Super Junior在韓國首爾舉辦《SUPER SHOW 10》安可場，未料傳出有民眾因為推擠導致圍欄倒塌摔落的事故，據現場目擊者指出，事故發生在第2次安可環節，當時成員厲旭走近看台區與粉絲互動，試圖拉近距離，現場氣氛瞬間沸騰。然而疑似因人群過度擁擠，導致護欄承受過大壓力而斷裂，3名觀眾因此從1樓跌落至B1，厲旭目睹突發狀況後當場愣住，隨即衝向工作人員求助，現場緊急啟動救援機制。事故發生後，3名受傷觀眾第一時間被送往醫院檢查與治療，根據醫療團隊初步診斷，傷勢以扭傷與挫傷為主，並無生命危險，但仍需約2週時間休養，儘管未造成更嚴重後果，但突如其來的意外仍讓現場觀眾受到不小驚嚇，也引發對演出安全的高度討論。對於此次事件，經紀公司SM娛樂於今日清晨發布正式聲明，向受傷觀眾及其家屬致上歉意，公司表示將全面負責傷者後續治療與康復過程，並提供必要支援，聲明中也強調身為主辦單位，對於此次事故深感責任重大，會以最嚴謹的態度處理相關後續事宜。SM娛樂同時承諾，未來將針對場地設施安全與觀眾管理進行全面檢討與改善，包括強化護欄結構、優化人流控管等措施，以確保類似事件不再發生，公司也再次向所有受到驚嚇的觀眾致歉，希望能重建外界對演唱會安全的信任。這起事故也再次提醒大型演出活動中，安全管理的重要性不容忽視。大家好，這裡是SM娛樂。針對4月5日（日）SUPER JUNIOR 20週年巡演《SUPER SHOW 10》首爾場演出期間發生的事故，特此說明。當天在安可最後一首歌曲舞台進行時，本公司設置於觀眾席旁的安全護欄突然倒塌，導致3名觀眾跌落並受傷。傷者已立即送往醫院接受必要檢查與治療，醫療團隊判定為扭傷與挫傷，需約2週時間進行休養與治療。對於本次事故中受傷的觀眾及其家屬，我們深感抱歉。本公司將全力提供醫療支援，並持續協助傷者直至完全康復為止。同時，作為演出主辦單位，我們對此次事件深感責任重大，未來將加強場地安全檢查與觀眾安全管理，確保類似事故不再發生。對於本次突發事故造成受傷觀眾及所有觀眾的不安與困擾，我們再次深深致上歉意。