美國職棒大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基今（6）日主場迎戰邁阿密馬林魚，雖前7局保持4：3領先，但第8局牛棚放火，單局被馬林魚打下4分大局，雖9下洋基一度將落後追到僅剩1分差，但最終仍無法追平比分，終場洋基就以7：6不敵馬林魚。
萊斯敲三分砲 馬林魚打線持續追分
馬林魚開路先鋒史雷特 (Austin Slater)，在1局上半靠著安打以及盜壘攻佔二壘，隨後洛佩茲（Otto Lopez）安打，將史雷特送回本壘，馬林魚取得1：0領先，馬林魚此戰採取投手車輪戰策略，由費爾班克斯 （Pete Fairbanks）先發，但他在1局下就遭到萊斯（Ben Rice）敲出一發三分砲，洋基反超比分為3：1。
馬林魚8局逆轉比分 洋基9下反攻無果
3局下洋基靠著野手選擇再拿下1分，以4：1領先馬林魚，而馬林魚打線在第4局和第6局分別攻下1分，將比分追至3：4，8局上半，馬林魚保利（Graham Pauley）敲出逆轉二壘安打，隨後愛德華茲（Xavier Edwards）再補上一支安打，8局打完馬林魚反超比分為7：4。
9局下半，馬林魚換上本德爾 （Anthony Bender）關門，他先是讓賈吉（Aaron Judge）擊出滾地球出局，隨後接連投出兩次保送，三振史坦頓（Giancarlo Stanton）抓下第二個出局數後，本德爾被齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出二壘安打，洋基將比分追至6：7，隨後馬林魚選擇「故意四壞」保送威爾斯（Austin Wells）最後本德爾三振艾斯卡拉（J.C. Escarra）終場馬林魚就以7：6逆轉擊敗洋基。
洋基王牌弗里德（Max Fried）此戰繳出6.2局、失3分的表現，但因牛棚失手無緣勝投，賈吉5打數2安打，萊斯2打數2安打，包含一發三分砲。
資料來源：《MLB》
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馬林魚開路先鋒史雷特 (Austin Slater)，在1局上半靠著安打以及盜壘攻佔二壘，隨後洛佩茲（Otto Lopez）安打，將史雷特送回本壘，馬林魚取得1：0領先，馬林魚此戰採取投手車輪戰策略，由費爾班克斯 （Pete Fairbanks）先發，但他在1局下就遭到萊斯（Ben Rice）敲出一發三分砲，洋基反超比分為3：1。
馬林魚8局逆轉比分 洋基9下反攻無果
3局下洋基靠著野手選擇再拿下1分，以4：1領先馬林魚，而馬林魚打線在第4局和第6局分別攻下1分，將比分追至3：4，8局上半，馬林魚保利（Graham Pauley）敲出逆轉二壘安打，隨後愛德華茲（Xavier Edwards）再補上一支安打，8局打完馬林魚反超比分為7：4。
9局下半，馬林魚換上本德爾 （Anthony Bender）關門，他先是讓賈吉（Aaron Judge）擊出滾地球出局，隨後接連投出兩次保送，三振史坦頓（Giancarlo Stanton）抓下第二個出局數後，本德爾被齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲出二壘安打，洋基將比分追至6：7，隨後馬林魚選擇「故意四壞」保送威爾斯（Austin Wells）最後本德爾三振艾斯卡拉（J.C. Escarra）終場馬林魚就以7：6逆轉擊敗洋基。
洋基王牌弗里德（Max Fried）此戰繳出6.2局、失3分的表現，但因牛棚失手無緣勝投，賈吉5打數2安打，萊斯2打數2安打，包含一發三分砲。
資料來源：《MLB》