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美國德州5日傳出一起油罐車起火事故，一輛運送汽油的油罐車在與另一輛車相撞並撞倒電線後，爆發猛烈火勢，導致該名卡車駕駛性命垂危。根據美聯社報導，這一輛18輪大卡車當時載有9000加侖汽油，車輛在一家加油站附近打滑衝出車道，導致油料洩漏。沃斯堡消防局發言人特羅亞切克（Craig Trojacek）表示，在凌晨1點左右，被撞倒的電線激發火花並引燃了大火。特羅亞切克表示，在火勢點燃時，油罐車駕駛竭盡所能，試圖阻止汽油流進瓦雷洛加油站（Valero gas station）的停車場。該名駕駛因燒傷送醫治療，所幸沒有其他人員受傷。消防隊花了數小時向油罐車噴水，並使用沙子試圖阻斷汽油擴散，最終於上午7點左右撤離現場。現場影片顯示，卡車的前半部完全被火焰吞噬，濃煙滾滾升起。一名目擊者摩斯（Bailey Moss）表示，當時他正住在附近的朋友家，聽到「砰的一聲巨響」後向外張望。摩斯說道：「火勢蔓延得非常快，即使站在一段距離外也能感覺到熱浪。現場情況非常驚人。」