香港影帝梁朝偉大受韓國觀眾歡迎，在當地的知名度與人氣相當高。近日他為了新片《你是不會當樹嗎》接受JTBC電視台新聞節目《Newsroom》訪問，提到退休話題，坦言：「我都不知道，有時候會覺得不想拍戲了，好想退休，但還是在這個行業沒退休。」在從影以來的作品中，他認為《花樣年華》算是代表作，遇見該片導演王家衛、彼此合作20年，是他演藝生涯中最幸福的時刻，而不是因為拍戲才遇見另一半劉嘉玲，這個答案讓人有些詫異。
梁朝偉遇見王家衛覺得最幸福 不愛說話磨出精彩「眼」技
梁朝偉在國際間擁有不少影迷的支持，他和《你是不會當樹嗎》導演伊爾蒂蔻恩伊達（
Ildikó Enyedi）前往韓國宣傳3天，所到之處都被影迷包圍，他也很親民為大家簽名，沒有大牌的架子。對於自己演戲超過40年，他覺得《花樣年華》稱得上代表作，不僅因這部片拿了很多獎，片中也是他經歷過的年代，有種回到童年的感覺。他也稱王家衛和他的想法類似，彼此合作的20年間他能訓練自己、達到想要的演技程度，真的感到是最幸福的時刻。
影迷公認梁朝偉的眼神很厲害，彷彿會說故事，他自我解嘲：「因為我平時不太喜歡說話，所以好多事情都放在心裡，變成有時你會從我眼神見到我內心。」他也刻意減少在身體語言或是臉部表情容易被外界看出來的設計，注重在內心世界，反而成了他最具招牌的演技形式之一。
梁朝偉最後一部片想給觀眾溫暖 獲贈最熱門的杜拜巧克力點心
演戲演到現在，嘗試過一堆不同的角色，實力也是眾所公認的強，梁朝偉卻還沒有退休的打算，就算有時會覺得不想再拍戲了，還是一直待在演藝界。他透露如果要拍最後一部片，希望能讓觀眾感到很溫暖、很窩心，會令人覺得人生很有意義。如果可以，他也很想有機會拍韓國片，期望和同樣有坎城影帝榮銜的宋康昊合作。
這趟來韓國，梁朝偉感受到影迷滿滿的愛，也讓他不時對他們放送手指愛心，上節目受訪時，女主持人還贈送他最近最夯的話題點心：杜拜巧克力麻糬，讓他收穫滿滿。他也會和伊爾蒂蔻恩伊達來台北出席金馬奇幻影展的活動以及《你是不會當樹嗎》映後座談，開放售票後迅速搶購一空，可見台灣影迷的熱情並不輸韓國粉絲，《你是不會當樹嗎》也將於本月17日在全台正式上映。
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梁朝偉在國際間擁有不少影迷的支持，他和《你是不會當樹嗎》導演伊爾蒂蔻恩伊達（
影迷公認梁朝偉的眼神很厲害，彷彿會說故事，他自我解嘲：「因為我平時不太喜歡說話，所以好多事情都放在心裡，變成有時你會從我眼神見到我內心。」他也刻意減少在身體語言或是臉部表情容易被外界看出來的設計，注重在內心世界，反而成了他最具招牌的演技形式之一。
演戲演到現在，嘗試過一堆不同的角色，實力也是眾所公認的強，梁朝偉卻還沒有退休的打算，就算有時會覺得不想再拍戲了，還是一直待在演藝界。他透露如果要拍最後一部片，希望能讓觀眾感到很溫暖、很窩心，會令人覺得人生很有意義。如果可以，他也很想有機會拍韓國片，期望和同樣有坎城影帝榮銜的宋康昊合作。
這趟來韓國，梁朝偉感受到影迷滿滿的愛，也讓他不時對他們放送手指愛心，上節目受訪時，女主持人還贈送他最近最夯的話題點心：杜拜巧克力麻糬，讓他收穫滿滿。他也會和伊爾蒂蔻恩伊達來台北出席金馬奇幻影展的活動以及《你是不會當樹嗎》映後座談，開放售票後迅速搶購一空，可見台灣影迷的熱情並不輸韓國粉絲，《你是不會當樹嗎》也將於本月17日在全台正式上映。