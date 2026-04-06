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▲梁朝偉自己選出《花樣年華》為代表作，該片讓他得到坎城影帝榮銜，也是他經歷過的年代，有回到童年的感覺。（圖／摘自IMDb）

香港影帝梁朝偉大受韓國觀眾歡迎，在當地的知名度與人氣相當高。近日他為了新片《你是不會當樹嗎》接受JTBC電視台新聞節目《Newsroom》訪問，提到退休話題，坦言：「我都不知道，有時候會覺得不想拍戲了，好想退休，但還是在這個行業沒退休。」在從影以來的作品中，他認為《花樣年華》算是代表作，遇見該片導演王家衛、彼此合作20年，是他演藝生涯中最幸福的時刻，而不是因為拍戲才遇見另一半劉嘉玲，這個答案讓人有些詫異。梁朝偉在國際間擁有不少影迷的支持，他和《你是不會當樹嗎》導演伊爾蒂蔻恩伊達（