清明連假結束不憂鬱，提神開工咖啡先準備！7-11表示，今（6）日中杯精品拿鐵平均單杯50元，逼近半價還可線上寄杯，「LINE禮物」還有買1送1電子票券；全家咖啡今（6）日限定APP寄杯買6送6；星巴克買一送一開工連喝兩天，會員周二、周三別錯過。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（4月5日至4月11日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜限4月6日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
📍 APP｜限4月7日，限icash Pay支付
◾琥珀小葉奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾梔子花奶青2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾珍珠奶茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾黑糖珍珠撞奶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
📍 APP｜4月7日至4月9日
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾咖啡珍珠歐蕾6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶／一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶6杯250元，6折（原價70元、特價42元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價90元、特價45元）
📍門市｜4月1日至4月6日
◾大杯拿鐵5杯222元，8.1折（原價55元、特價44元）
◾大杯美式7杯222元，7折（原價45元、特價32元）
◾梔子花青茶4杯100元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）
◾特大杯美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
📍APP｜4月1日至4月8日
◾大杯濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯濃萃拿鐵21杯888元，7折（原價60元、特價42元）
◾黃金蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶20杯888元，6.3折（原價70元、特價44元）
◾西西里風檸檬咖啡系列16杯888元，6.9折（原價80元、特價56元）
◾中杯精品美式／中杯精品拿鐵16杯888元，6.2折（原價90元、特價56元）
◾指定風味飲系列18杯888元，6.6折（原價75元、特價49元）
活動品項：好時經典可可／黃金榛果太妃風味／香草焦糖瑪奇朵／鹿兒島濃焙茶拿鐵
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯冰青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜4月6日至4月10日
◾阿咧運動補給飲料買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾芬達葡萄汽水買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾蜜桃山茶花金萱奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
📍APP｜限4月6日
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵買6送6，5折（原價110元、特價55元）
📍門市｜4月3日至4月7日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
📍APP｜4月2日至4月6日
◾大杯阿里山極選綜合美式10杯450元，5.7折（原價80元、特價45元）
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵9杯450元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品美式8杯450元，5.7折（原價100元、特價56元）
◾大杯單品拿鐵7杯450元，5.9折（原價110元、特價64元）
◾大杯特濃美式14杯450元，5.9折（原價55元、特價32元）
◾大杯特濃拿鐵12杯450元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯燕麥奶拿鐵10杯450元，6折（原價75元、特價45元）
◾特大杯柳丁橙柚綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾焙韻隱山烏龍2杯65元，6折（原價55元、特價33元）
🟡星巴克
星巴克買一送一會員爽喝！慶祝星禮程10周年，周二、周三（4月7日、8日）連續兩天上午11時至晚間8時，星禮程會員到門市買大杯以上同品項買一送一，需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付。
買一送一優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、冰淇淋飲品、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾特大特濃美式6杯215元，5.5折（原價65元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
◾大杯卡布奇諾6杯180元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯288元，6折（原價80元、特價48元）
◾大杯重乳拿鐵6杯210元，5.4折（原價65元、特價35元）
📍門市｜4月1日至4月28日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
🟡OK超商
📍門市｜4月2日至4月6日
◾特大杯莊園美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園美式買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價80元、特價53元）
📍APP｜4月2日至4月6日
◾特大杯莊園美式買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯莊園拿鐵買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
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◾特大杯極淬莊園拿鐵買6送3，6.7折（原價80元、特價53元）
◾特大杯莊園美式買20送12，6.3折（原價60元、特價38元）
◾特大杯莊園拿鐵買20送12，6.3折（原價70元、特價44元）
◾特大杯極淬莊園美式買20送12，6.3折（原價70元、特價44元）
◾特大杯極淬莊園拿鐵買20送12，6.3折（原價80元、特價50元）
🟡美廉社
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡85度C
周一好友日（4月6日）大杯咖啡系列第2杯3.5折，大杯拿鐵原價100元、平均單杯66元。周三（4月8日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（4月10日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。3月、4月限定販售，衣索比亞夏娃藝妓日曬原價170元、特價120元。
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📍APP｜限4月6日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
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◾冰黑糖粉粿蕎麥茶6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
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🟡美廉社
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