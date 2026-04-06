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一場足以載入NBA史冊的傳奇對決今日在達拉斯上演！41歲超級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）對陣19歲超級新人弗拉格（Cooper Flagg）的比賽，兩位跨世代的「狀元」對決，最終弗拉格技高一籌，憑藉著單場45分的驚人表現，帶領達拉斯獨行俠以134：128擊敗洛杉磯湖人。詹姆斯本場仍轟下30分15助攻，這讓他持續打破／刷新聯盟的8項歷史紀錄。今日比賽一開打便進入白熱化，41歲的詹姆斯與19歲的弗拉格展開瘋狂對飆。詹姆斯上半場11投9中高效砍下22分，弗拉格則以26分還以顏色。這是NBA歷史上首次出現「40歲以上」與「20歲以下」球員同場各砍20+的比賽，且兩人在半場結束前就已達成此壯舉。湖人一度在次節落後達22分，但詹姆斯帶領八村壘（全場21分）展開反擊，單節轟下16分，將分差縮小至僅剩6分。下半場獨行俠新星弗拉格徹底接管比賽，他全場27投14中、罰球17中15，狂轟45分、8籃板、9助攻。這使他成為NBA史上在20歲前達成4次「40+得分」的第一人，正式超越了詹姆斯先前保持的3次紀錄。即便湖人肯納德（Luke Kennard）繳出15分、16籃板、11助攻的生涯首次三雙，依然無法擋住弗拉格的毀滅性進攻。儘管球隊輸球，詹姆斯今日展現出的競技狀態令全美震驚，單場30分、15助攻不僅創下本季助攻新高，更寫下以下8項恐怖紀錄：▪️ 半場22分創本季個人半場得分紀錄。▪️41歲後25次得分20+，歷史第一（其餘球員合計僅7次）。▪️40歲後54次得分20+，歷史第一。▪️刷新NBA史上單場10+助攻最年長球員紀錄。▪️ 40歲後達成31次兩雙，NBA歷史最多。▪️連續1457場得分8+，持續刷新歷史紀錄。▪️生涯第576場得分30+，持續刷新歷史第一紀錄。▪️超越2019年的自己，成為NBA史上最年長達成「30分、15助攻」的球員。這場爆冷敗北對湖人衝擊極大，由於東契奇與里夫斯確認例行賽報銷，單核作戰的詹姆斯雖然數據驚人，但體能負荷已達極限。目前湖人戰績被金塊追平，西區第三名的位置已岌岌可危。