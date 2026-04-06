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張凌赫高鐵站遭私生飯圍堵 工作室發聲制止

鄧凱現身機場掀暴動 被迫躲進廁所超崩潰

▲有人錄下鄧凱（前者）進到廁所時，發出「啊」的哀號聲，看似相當崩潰。（圖／翻攝微博）

《逐玉》爆紅引追星亂象 網友痛批：病態！

▲李卿在《逐玉》飾演「公孫鄞」，清秀外型也吸引一票粉絲。（圖／微博@李卿）

陸劇《逐玉》播出後爆紅，不僅主演張凌赫、田曦薇人氣水漲船高，連同配角也都受到關注，然而戲劇熱度飆升後，也引來不少亂象。飾演「武安侯」的張凌赫，近日在高鐵站遭私生飯（指騷擾藝人的極端粉絲）圍堵、近距離拍攝；另外，在戲裡演出反派「齊旻」的男星鄧凱，也被逼到躲進機場廁所，並發出「啊」的哀號聲，看起來十分困擾。《逐玉》演員們各個有著超高顏值與身材，因戲爆紅後，受到不少粉絲追隨，但也出現亂象。張凌赫近日在高鐵站被大量私生飯和代拍人員貼身圍堵、惡意擋路，還有人將鏡頭對著他的臉拍攝，現場秩序一度癱瘓。對此，張凌赫工作室強硬發聲，堅決抵制任何形式的私生行為及代拍行為，並呼籲所有粉絲及公眾理性追星，張凌赫本人也轉發該聲明，希望大家把真正的支持放在安全的地方。不只張凌赫受到騷擾，在《逐玉》中飾演大反派「齊旻」的鄧凱，日前現身機場時，同樣遭到大批民眾跟拍，一度讓他難以行走，趕緊躲進廁所裡。有人錄下鄧凱進到廁所時，發出「啊」的哀號聲，看似相當崩潰。極端粉絲的行為引來批評，網友看了片段後痛批：「病態追星」、「什麼病，一群人攝影機對著廁所拍，還笑得很開心」、「鄧凱對於突如其來的紅，有點無法適應」、「這些人根本是瘋了」，提醒大家不要打擾到演員們的工作及生活。另外，李卿在戲裡飾演「公孫鄞」，清秀外型也吸引一票粉絲，他近日全身包緊緊出現在機場，卻仍被粉絲一眼認出，立刻包圍上去，只見李卿雙手合十請大家放過，但粉絲仍拿起手機猛拍，雖因戲爆紅，但也出現不少困擾。