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▲酷遭一名自稱前員工網友爆料，曾在演講時疑似說出不尊重台灣的言論。（圖／酷的夢- Ku's dream FB）

YouTuber「酷的夢」日前在社群公開徵人，但因文中多次強調「玻璃心者不適合」，加上工作內容界線模糊，而遭批是「慣老闆」的行為。不料近日有一名自稱是前員工的網友爆料，指出酷的夢團隊工作邊界一直都很模糊，就連下班也一直會收到訊息跟電話，還爆酷曾受邀演講時，直言：「反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！」雖然相關內容未被證實，但也引發高度討論，不少粉絲直接憤怒退追，並批酷不尊重台灣。近日一名自稱是酷的夢前員工的網友在Threads發文爆料，不僅指出團隊工作邊界模糊、下班持續收到工作訊息與電話、加班補修等，但最讓原PO印象深刻的就是，有一次大學邀酷演講，聊他百萬點閱的企劃秘訣，「結果我聽到的是一種很輕浮的說法：『你就花錢請一個台灣人當企劃，反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！』」讓原PO直呼當下笑不出來，「因為那不只是玩笑。那是一種把台灣觀眾的喜歡講得很廉價，也把一起工作的人的專業講得很廉價的態度」。而疑似酷的這段話，雖然未被證實，但也引發高度討論，該貼文也狂吸234萬人觀看，批評酷的言論不尊重台灣人，不過也有人指出酷一直以來的風格就是講各種幹話，認為「他在推廣台灣給世界認識的這一塊，是真的做的很用心」。然而，原PO還爆料自己最難堪的就是離開方式，竟是在清明連假前的下班10分鐘，突然被告知不用再來，原PO表示應該有基本交接和準備時間，對方卻說：「你就群組退一退就好啦，10分鐘的事情」，沒想到離開後，對方又在放假期間打電話、傳訊息追著原PO要當初認為不用交接的檔案。除此之外，原PO還指出自己之後查詢才發現，當時沒有正常的保勞健保，是自己去反應才補辦，「連最基本的保障、交接和工作條件，都沒有被認真看待」。原PO也因此提醒想要應徵的人，要把工作範圍、非上班時間聯繫、加班補休、勞健保等都先問清楚，「即使在權利不對等的情況下，工作的人也還是應該擁有最基本的保障與尊重」。