清明連假最後一天想喝快樂手搖飲料！珍煮丹買一送一Uber Eats外送優惠、COMEBUY買一送一中南部限定門市優惠、青山買一送一新店開幕優惠，CoCo都可兩杯66元起、甜夏10元冰淇淋小紅茶優惠倒數，本文整理最新5大手搖飲料優惠一次掌握。
珍煮丹：買一送一！Uber Eats外送優惠
珍煮丹現在於Uber Eats外送平台上，點得到琥珀雲頂紅、梅香檸綠、手熬黑糖冬瓜茶「買一送一」！
提醒大家，部分門市不參與活動；優惠品項及供應狀況，請以APP點餐頁面為主。
COMEBUY：買一送一！蘋果冰茶24元加購價 中南部限定門市優惠
COMEBUY表示，最新中南部聯合限定優惠活動，今4月6日周一開喝「嗨神、雙Q奶茶買一送一」；4月7日至5月11日，購買任一大杯飲品，可享「蘋果冰茶」加購價24元。
活動限定門市 : COMEBUY 台中太平／台中昌平／台中西屯／沙鹿靜宜／鹿港復興／屏東林森。提醒大家，以價低者折扣，每人單筆限購1組，每日限量100組；限現場櫃檯點購，自助點餐機／電話預先點餐／線上外帶自取／外送平台皆不適用；優惠不併用；數量有限，售完即提前結束活動。
青山：買一送一！新店開幕優惠
鳳山中山店新店開幕慶祝活動！4月6日開幕日「免費領取指定大杯飲品」1杯；第2杯起「全品項5折」！指定飲品為冬青／桂花玄米茶／天蟬那堤（3選1，每人限領一杯）；第二杯起購買任意飲品5折優惠（每人限購5杯）；4月7日至4月9日「全品項73折」優惠（每人限購5杯）。
青山 鳳山中山店 門市資訊
地址：高雄市鳳山區中山路127號
CoCo都可：兩杯66元起！全台門市優惠
CoCo都可不只聯名白沙屯媽祖，即日起至4月20日，開喝「順發優惠」雙杯打氣組，全台街邊店臨櫃購買、都可訂線上訂餐享三組超值優惠（數量有限，實際依各門市為準）：
◾️2杯66元「日日大順組」：任選2大杯純茶（紅茶、綠茶、青茶、日安大麥茶）＋勇字保冷袋（2杯袋）1個。
◾️2杯88元「要你發發組」：2大杯粉角奶茶＋勇字保冷袋（2杯袋）1個。
◾️2杯99元「挺你久久組」：任選2大杯果咖美式（西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式），搭配勇字保冷袋（2杯袋）1個。
甜夏：冰淇淋小紅茶10元優惠！最後一天快喝
直萃茶專賣「甜夏 SUMELLA」，最新推出限定飲品「冰淇淋小紅茶」，以招牌「月影 錫蘭紅」為基底搭配香草冰淇淋，喝得到錫蘭紅茶獨特焦糖與可可香氣，緩緩融入奶香、再點綴酥香蕎麥粒。
甜夏連假限定優惠活動，今4月6日最後一天，全台門市現場「冰淇淋小紅茶360ml」優惠價10元！
提醒大家，每人限購一杯；優惠品項為冰塊固定，可調整甜度，數量有限，售完為止；電話自取、外送預約不在此活動優惠。
我是廣告 請繼續往下閱讀
珍煮丹現在於Uber Eats外送平台上，點得到琥珀雲頂紅、梅香檸綠、手熬黑糖冬瓜茶「買一送一」！
提醒大家，部分門市不參與活動；優惠品項及供應狀況，請以APP點餐頁面為主。
COMEBUY：買一送一！蘋果冰茶24元加購價 中南部限定門市優惠
COMEBUY表示，最新中南部聯合限定優惠活動，今4月6日周一開喝「嗨神、雙Q奶茶買一送一」；4月7日至5月11日，購買任一大杯飲品，可享「蘋果冰茶」加購價24元。
活動限定門市 : COMEBUY 台中太平／台中昌平／台中西屯／沙鹿靜宜／鹿港復興／屏東林森。提醒大家，以價低者折扣，每人單筆限購1組，每日限量100組；限現場櫃檯點購，自助點餐機／電話預先點餐／線上外帶自取／外送平台皆不適用；優惠不併用；數量有限，售完即提前結束活動。
鳳山中山店新店開幕慶祝活動！4月6日開幕日「免費領取指定大杯飲品」1杯；第2杯起「全品項5折」！指定飲品為冬青／桂花玄米茶／天蟬那堤（3選1，每人限領一杯）；第二杯起購買任意飲品5折優惠（每人限購5杯）；4月7日至4月9日「全品項73折」優惠（每人限購5杯）。
青山 鳳山中山店 門市資訊
地址：高雄市鳳山區中山路127號
CoCo都可：兩杯66元起！全台門市優惠
CoCo都可不只聯名白沙屯媽祖，即日起至4月20日，開喝「順發優惠」雙杯打氣組，全台街邊店臨櫃購買、都可訂線上訂餐享三組超值優惠（數量有限，實際依各門市為準）：
◾️2杯66元「日日大順組」：任選2大杯純茶（紅茶、綠茶、青茶、日安大麥茶）＋勇字保冷袋（2杯袋）1個。
◾️2杯88元「要你發發組」：2大杯粉角奶茶＋勇字保冷袋（2杯袋）1個。
◾️2杯99元「挺你久久組」：任選2大杯果咖美式（西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式），搭配勇字保冷袋（2杯袋）1個。
甜夏：冰淇淋小紅茶10元優惠！最後一天快喝
直萃茶專賣「甜夏 SUMELLA」，最新推出限定飲品「冰淇淋小紅茶」，以招牌「月影 錫蘭紅」為基底搭配香草冰淇淋，喝得到錫蘭紅茶獨特焦糖與可可香氣，緩緩融入奶香、再點綴酥香蕎麥粒。
甜夏連假限定優惠活動，今4月6日最後一天，全台門市現場「冰淇淋小紅茶360ml」優惠價10元！
提醒大家，每人限購一杯；優惠品項為冰塊固定，可調整甜度，數量有限，售完為止；電話自取、外送預約不在此活動優惠。