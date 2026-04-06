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珍煮丹：買一送一！Uber Eats外送優惠

COMEBUY：買一送一！蘋果冰茶24元加購價 中南部限定門市優惠

▲手搖飲料COMEBUY買一送一限店優惠。（圖／品牌提供）

青山：買一送一！新店開幕優惠

青山 鳳山中山店 門市資訊

CoCo都可：兩杯66元起！全台門市優惠

甜夏：冰淇淋小紅茶10元優惠！最後一天快喝

▲甜夏「冰淇淋小紅茶」10元！最後一天手搖飲料優惠快喝。（圖／甜夏提供）

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