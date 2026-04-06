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▲張凌赫爆紅，隨之而來的是代拍和私生飯的跟隨。（圖／翻攝自微博）

▲張凌赫私生飯直接站在他的車子前面。（圖／翻攝自微博）

張凌赫因《逐玉》爆紅，不管走到哪都是關注焦點，除了粉絲迎接上班路之外，竟然連搭高鐵都遭到私生飯和代拍圍堵，張凌赫工作室也嚴正發表聲明，微博上出現許多當天張凌赫被圍堵的畫面，他一臉疲憊，連搭手扶梯都寸步難行，圍著他的那些人手機直接對著他的臉狂拍，看起來超過百人，他也無奈轉發工作室聲明，直呼不希望以這樣的形式見面。張凌赫日前搭高鐵到長沙錄製《開始推理吧》，卻被私生飯圍堵，只見他的保母車一停好，立刻有大批粉絲衝上前包圍他的保母車，還大喊，「張凌赫！張凌赫！」、「張凌赫為什麼不看我」，還有人直接站在他的車子前面，讓車子完全無法前行。好不容易下車，私生飯依舊不放棄，幾乎是零距離地在跟著他走，進到高鐵站之後，張凌赫想搭手扶梯，卻被百人擠到寸步難行，雖然戴著口罩但可以感覺他的步伐和表情都非常疲憊。而那些跟著他的人，完全無視他的情緒與行程，直接拿著手機、相機對著他的正臉狂拍，微博也瘋傳這段影片，讓許多張凌赫的粉絲非常心疼，希望大家理性追星，張凌赫也分享工作室的貼文，「請大家遵守公共秩序，把真正的支持放在安全的地方，十分不希望和大家以這樣的方式在非公開場合見面，謝謝大家。」