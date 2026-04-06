我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將總教練後藤光尊，日前受訪時，希望捕手戴培峰能夠在配球這塊持續進步。（圖／記者朱永強攝,2026.4.5）

▲富邦悍將今年一軍捕手教練由日本籍的山哲也出任，訓練時強調展現精神。（圖／記者朱永強攝,2026.4.5）

▲富邦悍將一軍捕手林岱安（右）、張進德（左），訓練時非常有元氣。（圖／記者朱永強攝,2026.4.6）

中華職棒富邦悍將本季捕手戰力大升級，從自由市場（FA）補進資深捕手林岱安，與戴培峰組成捕手「雙核心」，悍將總教練後藤光尊日前受訪時指出，希望戴培峰持續在「配球」這塊加強、進步。戴培峰昨（5）日受訪時坦言，去年在配球策略上一度找不到方向，配到後半球季，甚至陷入「不知道該怎麼做才是對的」。本季日籍捕手教練的山哲也加入，讓戴培峰去習慣，不去在意結果，「先把方向做好，結果就讓它自然發生。」悍將前面5場比賽，戴培峰先發4場、林岱安1場，日前悍將總教練後藤光尊表示，捕手的啟用方針，會先看配球，再來是看打擊狀況，此外，後藤也點出，希望戴培峰在「配球」這塊，持續加強、進步。戴培峰理解總教練的想法，他表示，從球隊春訓、中華隊集訓到現在這段時間，新任捕手教練的山哲也與他許多討論關於配球的細節，「自己也知道去年在引導投手這塊，做得不是那麼好，針對這個問題，跟教練討論很多。（林）岱安學長來，我也跟他討論到這些東西、互相交流，以前是完全不同球風的球隊，他也跟我分享很多經驗。」戴培峰直言，今年球季林岱安與的山哲也入隊，對他的幫助非常大，「自己也蠻想要跟他們學習（配球）這塊，可以一起幫助球隊。」戴培峰坦言，去年在配球策略上一度找不到方向，「去年因為球隊、教練的方向，讓我比較不知道該怎麼辦、該怎麼去『配』。」戴培峰說，去年教練團比較希望看到結果是好的，「可是沒有跟我講說方向要怎麼做，今年的山教練在細節這塊真的蠻多，會給我們很多方向去學習『這個時候要怎麼思考？要怎麼去配這顆球？』他反而不在意結果，他在意的是，我們有沒有想到要怎麼去處理這顆球。」戴培峰認為，的山哲也對於結果並不是看特別重，「就算我們往這個方向去，但結果不好，他不會因為結果不好就說我配得不對，他會說，『這個方向是對的。』他在意的是有沒有照著我們討論出來的想法去做，就算照著想法去做但結果不對，他也會說，『那就是我們要的東西。』」戴培峰說，如果只用結果去看，真的會很難配，他坦言，過去自己有想法，可是只要結果不對，教練團就會覺得說這個方向是不對的，「配到最後我會覺得，我想的東西，自己都會懷疑自己是不是不對，我覺得捕手最忌諱就是這東西，去年我就是一直陷在這個循環內。」戴培峰透露，今年一開始比賽時，還是有種「好像又來了」的感覺，「可是的山教練給我很多方向，我覺得慢慢去學習不要去在意結果是怎麼樣，我們把方向做好，結果就讓它自然去發生。」戴培峰直言，自己還在學習中，但這段時間收穫很多，「有沒有辦法把它運用在比賽，我覺得就是要再繼續加油，多做一點功課。」悍將本季導入日籍教練團，在捕手訓練這塊，目前令記者印象深刻，一軍3捕戴培峰、林岱安、張進德與的山哲也透過宏亮的「喊聲」培養默契，也展現出捕手群的元氣。戴培峰說，「的山教練最要求的就是精神，其實也不只是捕手，全隊今年蠻明顯氣氛就是很多聲音，我覺得這對球隊是一件好的事情。」戴培峰直言，捕手是球隊的核心，也要更有元氣，「岱安、阿德（張進德）學長也都很配合，所以整個氣氛是還蠻好的，訓練的氛圍也都很好。」