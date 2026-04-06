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倒數最後兩天！100元加油優惠券免費領

▲4月7日前在APP輸入優惠碼「讓快樂跟油箱一樣滿」，可領100元加油優惠券。（圖／iPASS MONEY提供）

限時轉帳優惠！「現領100元」、最高賺200元

▲iPASS MONEY限時轉帳優惠。（圖／iPASS MONEY提供）

美廉社、麥當勞結帳別付現金！最高回饋25%

清明連假尾聲把握最後小確幸！，活動還剩最後兩天。不只開車族受惠，4月底前轉帳給好友「轉1元領100元」，最高可獲得200元回饋，《NOWNEWS今日新聞》整理iPASS MONEY優惠重點一次看。iPASS MONEY表示，即日起至4月7日，適用於中油、台亞、台糖等全台指定站點。此外，台亞加油站更獨家加碼，6月底前單月累積消費滿額最高再贈120元優惠券，等於連假期間至台亞加油站單筆加油滿888元，不僅可兌換100元優惠券，還可再額外獲得120元優惠券，後續加油可以使用。轉帳給朋友就能現領100元！iPASS MONEY獻上限時轉帳優惠，即日起至4月30日，使用一卡通iPASS MONEY APP指定轉帳方式，成功完成一筆轉帳即可享以下3大優惠，等於最高可獲200元回饋。使用iPASS MONEY APP指定轉帳方式完成任一筆轉帳（不限金額），可獲得100元全通路優惠券，總限量達20萬份。完成首次轉帳任務，筆筆皆享5元iPASS MONEY儲值金回饋，最高可累積領取100元加碼獎勵。開啟交易差額與自動儲值兩種自動儲值功能，每筆指定轉帳即可獲得抽獎次數。獎項包含一卡通綠點 88點、168點、888點，最高獎項為8888點一卡通綠點（1點價值等於1元）。民生通路也有超強回饋，iPASS MONEY指出，6月底前於麥當勞手機點餐或歡樂送累積消費滿額即贈次月優惠券；透過CYBERBIZ電商指定品牌線上消費享一卡通綠點8%回饋。每1點一卡通綠點價值新台幣1元，可實質抵扣大眾運輸費用。