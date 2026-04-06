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一場足以載入美國職籃（NBA）史冊的跨世代血腥對決今（6）日在達拉斯殘酷上演！高齡41歲的洛杉磯湖人隊超級巨星詹姆斯（LeBron James）率領殘缺不全的紫金大軍，悲壯迎戰年僅19歲的達拉斯獨行俠隊超級怪物新人弗拉格（Cooper Flagg）。這場跨越22歲差距的狀元宿命對決，最終由年輕力壯的弗拉格無情接管戰局。他憑藉著單場狂轟45分的駭人表現，猶如死神降臨般帶領獨行俠隊以134：128無情擊殺湖人隊，讓老國王的奮戰再次化為無盡的絕望與嘆息。本場比賽完全成為了弗拉格的個人殘酷處刑秀。他全場出賽38分鐘，以極高的效率瘋狂砍下45分與8籃板及9助攻與2抄截及1阻攻的全能恐怖數據。面對失去兩大核心的洛杉磯湖人隊，這位年僅19歲的怪物新人絲毫沒有手下留情，他在場上的每一次瘋狂撕裂防線，都像是在向41歲的老將詹姆斯宣告新時代的來臨，最終讓紫金大軍只能咬牙吞下這場充滿恥辱與無奈的敗仗。除了無情帶走勝利，弗拉格（Cooper Flagg）這一戰更直接粉碎了多項塵封已久的歷史神蹟。根據數據統計，他成為歷史上第2位在新秀賽季3度飆破45分的球員，直接追平了籃球之神喬丹（Michael Jordan）在1984至85賽季所創下的神聖紀錄。更可怕的是，他背靠背連兩戰砍下40分以上，成為繼1996至97賽季的戰神艾佛森（Allen Iverson）之後，首位達成此變態成就的新秀。而他兩戰狂轟96分的暴走火力，也僅次於上古神獸張伯倫（Wilt Chamberlain）在1959至60賽季寫下的102分神話。另外，弗拉格在20歲前累積4次單場40分以上的表現，直接超越了詹姆斯（LeBron James）當年締造的3場紀錄，踩著老國王的肩膀正式登基成為歷史第一人。