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服務亂象頻傳

隨著清明時節到來，中國興起了「代祭掃」服務，服務身處異地或行動不便而無法返鄉掃墓的民眾，帶動了一波新興的「思念經濟」。不過在這項服務在迅速走紅的同時，也衍生出價格混亂、誠信缺失甚至「上錯墳」等行業亂象，引發社會關注。根據封面新聞報導，一名大學生小陳表示，今年清明節時，他在網路上發布訊息，利用空餘時間提供代祭掃服務。服務內容包含採買鮮花、擦拭墓碑及擺放貢品，「貢品按照客人想法買，實報實銷。」一單耗時約3小時，可以賺取90元人民幣收入。另外還有人提供「套餐」服務。來自遼寧鞍山的從業者小王除了提供包含清潔、上香、90度鞠躬等的基礎199元人民幣套餐，還有299元、399元的套餐。小王甚至還大疆運動相機全程錄影，並提供額外付費的即時直播服務，試圖以「可視化」建立信任感。大型跑腿平台也跟上了「代祭掃」的商機，有平台近期推出了「孝心滿滿Ultra版」套餐定價高達4990元，內容物竟包含一瓶貴州茅台酒與高級果盤。不過「代祭掃」雖然解決了距離難題，但由於缺乏行業規範，投訴糾紛接踵而至。一名王先生爆料，他透過網路聯繫代掃服務並轉帳499元後，對方竟以「加買金元寶」為由索要錢財，拒絕後隨即被黑名單，求助無門。也有消費者反映，實際祭掃內容與承諾不符，甚至有攝影角度敷衍、祭品份量減少等問題。甚至還有部分從業者因流程不嚴謹，發生「上錯墳、拜錯人」的荒唐事件，讓家屬難以接受。