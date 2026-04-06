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高雄正義市場疑似食物中毒事件持續擴大！清明連假期間，正義市場爆發疑似集體食物中毒事件，有民眾反映，4日前往市場購買春捲後，全家食用隨即陸續出現上吐下瀉情形，5日凌晨前往急診時，發現院內也有多名患者出現類似症狀，且皆食用同一攤位春捲。高雄市政府衛生局今（6）日表示，截至上午9時，已接獲10家醫療院所通報，共計134人受影響，其中96人就醫後返家休養、7人留院觀察、2人仍在治療中，另有29人住院持續治療。有網友在社群平台發文，全家6人食用購自一處市場攤位的春捲後，相繼出現身體不適、腹瀉不止，5日凌晨趕往醫院急診，發現現場還有十多人也是因為吃了同一家春捲而上吐下瀉。衛生局指出，經初步流行病學調查，該攤商販售食品存在重大疑慮，已對消費者健康造成威脅。為防止疫情擴大，稽查人員昨（5）日前往現場，依法要求業者暫停作業並停止販售。業者在衛生局突襲稽查下，一度表示不願停業，強調所有餡料當日現煮並冷藏保鮮，並稱過往從未發生食安問題。業者態度強硬，「若調查結果不是我們，損失誰負責？」最終在要求出示公文後才配合調查。調查過程中發現，業者第一時間不僅未積極配合，甚至出現規避與隱匿情形。原先僅提供春捲內含豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔、香腸、豆干及糖粉、花生粉等食材，但進一步查證後發現，實際內容還包含蛋品與肉絲，業者卻刻意未如實說明，影響疫情判斷。衛生局依《食品安全衛生管理法》相關規定，認定情節重大，對業者加重裁罰新台幣36萬元，並已將全案移送地檢署偵辦。