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民眾黨籍中配立委李貞秀爭議延燒，不僅在直播中爆料新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬，如今又被指控是高虹安助理費案檢舉人之一。傳出民眾黨鐵了心，要在9日的中評會上，不排除用投票方式除名李貞秀。曾代表民眾黨參選桃園市議員的曾姸潔，昨（5）日加碼在社群PO出私下與李貞秀的對話紀錄，竟然看到李貞秀痛批高虹安「是台灣民眾黨的罪人」。曾姸潔5日在其臉書粉專丟出私下與李貞秀的對話紀錄，曾姸潔早就知道李貞秀和林冠年檢舉高虹安助理費案，更為此跑去跟李貞秀理論。李貞秀卻在對話中痛罵：「我到今天還認為高是台灣民眾黨的罪人，我跟主席也這麼說，高當初在（林冠年）酒駕風波之前就特別打壓自己黨內的市長提名參選人，非常非常之詭異，而且對上面謊報軍情說我們根本沒有認真在選……」李貞秀還說：「我認為高罪無可赦的是，不管因為任何原因各種打壓自己責任區內及黨內的參選人，完全置黨的利益不顧，所以後來高走到今天完全咎由自取。只能說上帝不會放過任何一個壞人」。曾姸潔指責李貞秀表示，「但你們也不應該去檢舉高虹安，黨內的事黨內解決」。曾姸潔丟出對話截圖後氣憤表示，「（李貞秀）失控地罵高虹安，處心積慮想把她拉下來，拜託，就算來一千個你們加在一起，也抵不過一個高虹安啦！一直說高虹安是台灣民眾黨的罪人？結果呢？時間跟事實證明，真正讓民眾黨受傷的，反而是狼狽為奸的你們倆！」針對李貞秀爭議不斷，傳出民眾黨中評會本週將討論李貞秀懲處案，民眾黨主席黃國昌昨日出席花蓮黨員座談活動時受訪表示，黨內過去這段時間已經有很多同志對外發表了看法，黨有黨的制度跟機制，接下來還是尊重中評會職權的獨立行使，他也相信中評會會做出最好的決定。對於黨來說，從一開始到現在就是以非常嚴肅的態度面對這件事。