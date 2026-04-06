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▲酷（左2）與Hook（左1）曾與其他兩位網紅共同拍影片，但至今已5年沒更新。（圖／YouTube@tommytommyjapan）

百萬YouTuber「酷的夢」日前在社群公開徵人，但不料因貼文內容與工作界線模糊遭炎上。而近日遭一名自稱前員工的網友爆料後，又有人翻出酷昔日疑似因抄襲問題，跟另一位網紅Hook鬧翻，就連酷與Hook、劉沛、Tommy一起經營的頻道《互酷沛米》也已停更5年。酷近日因徵人引發高度討論後，又有人翻出他昔日疑似與Hook鬧翻的事情，有網友指出酷與Hook感情曾非常好，甚至Hook還邀請過酷一起過年，但這幾年卻似乎漸行漸遠、沒有再合體，就連與劉沛、Tommy一起經營的頻道《互酷沛米》，最後一次更新都是在5年前。雖然酷與Hook都未曾證實過是否真的鬧翻，但有網友整理出幾個酷與Hook差不多主題的影片，認為是因為酷抄襲Hook，像是24小時吃三色豆活動等，才導致兩人友誼破碎。不過也有網友指出酷雖然影片較晚發，但早在Hook發影片的差不多時間，他就已經先在限時動態發布三色豆相關貼文，認為可能好友之間說好，沒必要放大檢視。現年29歲的Hook本名邱暄惠，是一位以科普知識、生活開箱以及歷史相關的影片創作者，畢業於輔仁大學歷史學系，因此在Hook的頻道當中可以常常看到許多講解歷史的系列，像是最近有「披薩演變歷史」、「歐美百年廚具」等，其他系列也有多種不同單元，像是「食代歷量」、「行萬里路」、「24小時料理挑戰」、「一週挑戰」、「世界史」等。Hook以一句親切的「早安、午安、晚安」開啟了無數人的歷史新視界，在現今短影音崛起、許多百萬網紅都因此受到影響的時代，Hook還能成為少數可以打敗短影音世代的長影音創作者，每一部影片幾乎都能突破百萬觀看，這在現今的台灣YouTuber當中，幾乎是沒有幾個人可以相對比擬。