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為鼓勵民眾購物消費索取統一發票的良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，財政部自100年1-2月期起統一發票開出新台幣1000萬元特別獎1組。根據財政部最新統計，累計90期至去（114）年11-12月期統一發票，已開1250張千萬元特別獎，已兌領946張，未兌領304張，即已為台灣創造946位千萬富翁。不過，加計今年1-2月期統一發票，還有去年11-12月期未到期還沒領的6張中獎發票，合計仍有 20位千萬富翁還沒現身。財政部賦稅署說明，今年1-2月期統一發票獎金1千萬元特別獎中獎號碼已於3月25日開出，特別獎中獎發票有14張，領獎期間自4月6日至7月6日，連同去年11-12月期仍在領獎期限（今年5月5日）內尚未兌領的6張特別獎中獎發票，合計有20個特別獎等待中獎民眾領取。至於去年11-12月期統一發票未領的6張中千萬發票，中獎人消費地點及金額也曝光，包括在基隆市安樂區安樂路2段127號中華電信支付173元通話費、在台北市台北市內湖區舊宗路1段268號、民善街255號COSTCO消費5913元、在新北市淡水區中山北路2段188巷16、16-1號全家Family Mart花49元買食品、新北市樹林區樹新路40-6號春水堂人文茶館消費500元、、在桃園市龜山區頂湖路33號Gogoro支付11元服務費及在台中市東區大智路350巷2號1樓全聯福利中心消607元。賦稅署也提醒，中獎人若於開獎前已完成載具歸戶，即可透過財政部統一發票兌獎APP領獎，還可節省4萬元印花稅稅款；紙本發票中獎者，請於領獎期限內向第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等實體領獎據點兌領獎金。賦稅署也呼籲，為避免錯失領獎先機，請民眾下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，或中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎，一舉數得，好處多多。