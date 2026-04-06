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▲今天首爾暴雨，但澆不息上千粉絲搶看Wanna One，徹夜排隊終於見到偶像。（圖／YouTube@RNX TV Korea Ent）

Wanna One重聚跳〈我啊我〉 千人擠爆會場看哭

Wanna One不敢相信能再重聚 可惜丹尼爾、冠霖缺席

Wanna One介紹 2017年出道的限定人氣男團

南韓經典限定男團Wanna One睽違7年再度合體，今（6）日一早現身DMC文化廣場，現場湧入上千名粉絲擠到水洩不通。當黃旼炫、邕聖祐、裴珍映、尹智聖、金在煥、李大輝、朴志訓、朴佑鎭、河成雲一登台，並重現《PRODUCE 101 第二季》經典選秀曲〈我啊我〉，瞬間喚起全場2017當年記憶，台下直接一片回憶殺紛紛爆淚。Wanna One先前宣布將在DMC文化廣場舉辦免費見面活動，不少粉絲從前一天就到場夜排卡位。活動今天一早爆滿上千人，多到幾乎像演唱會規模，雖然不少人徹夜未眠，但在看到成員現身那一刻精神全來，臉上只剩幸福。活動原定上午10點開始的活動，因為下雨延後約20分鐘才登場，但粉絲依舊撐傘等待，現場都沒有出現抱怨聲。成員這次以當年《PRODUCE 101 第二季》的校服造型登場，一現身就親切向粉絲問好，不過正在服役的姜丹尼爾以及人在海外的賴冠霖未能到場，當天由朴志訓、李大輝、金在煥、邕聖祐、朴佑鎭、尹智聖、黃旼炫、裴珍映、河成雲等9人合體登台，並再度跳起〈我啊我〉，舞蹈一出直接讓全場情緒潰堤。黃旼炫感性表示：「真的好久沒這樣喊WANNABLE了，這次是隔了7年再次聚在一起。以前志訓說過，只要WANNABLE還在，Wanna One就會再回來，現在終於實現了。雖然丹尼爾和冠霖沒辦法一起參與有點可惜，但還是很特別、也很興奮。能再跟成員一起站在這裡，有點緊張也很不可思議，希望今天會是一個新的開始，未來還能有更多一起的時間。」朴佑鎭則說感覺像是最後一場演唱會才剛結束，結果一轉眼已經過了好幾年，「現在能再次站在這裡真的很神奇，也有點不太敢相信。如果今天沒有下雨就更完美，但現在反而覺得這場雨也變成一種回憶。謝謝大家在平日、還是這種天氣都願意來，希望之後能一起創造更多開心的時光」。金在煥也坦言，其實很擔心這種天氣大家會不會來，但看到現場這麼多人真的很感謝，「希望今天不是結束，而是一個新的開始，未來也想和大家一起走更長、更幸福的路，不是結束，而是走向永遠，希望大家可以一直陪在我們身邊，我愛你們」。邕聖祐則補充：「真的很開心可以再見到成員跟WANNABLE，在這樣的天氣下還有粉絲熬夜排隊，其實很過意不去。如果之後還有機會見面，希望可以在室內、更舒服的環境再跟大家相見。」也讓大家開始期待，Wanna One未來是否有機會再開演唱會。Wanna One是2017年透過Mnet選秀節目《PRODUCE 101 第二季》誕生的11人限定男團，成員包括尹智聖、河成雲、黃旼炫、邕聖祐、金在煥、姜丹尼爾、朴志訓、朴佑鎭、裴珍映、李大輝、賴冠霖，同年8月7日正式出道，活動期間人氣衝上頂點，由於是限定團體，最終在2019年1月24日解散。之後成員各自發展，有人SOLO發片、有人投入戲劇，也有人回歸原團或另組新團，像是含NU'EST、NU'EST-M、HOTSHOT、AB6IX、CIX、禹奭 X 冠霖等等。由於當年人氣掀頂，甚至直逼當年的BTS，粉絲一直期待他們有一天能再合體，沒想到今年2月他們推出音源預告回歸，這次又完整體出現在大家面前跳〈我啊我〉，歌迷許願未來還能聽到他們開演唱會。此外，Wanna One也將於28日透過Mnet Plus全新實境節目《Wanna One GO：Back to Base》與粉絲見面。