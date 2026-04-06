清明連假過後，台灣天氣即將進入夏天，大熱天通勤如何消暑、保持舒適很重要。根據日本Yahoo! JAPAN報導，UNIQLO優衣庫的「特級彈性AIRism防曬連帽外套」大受歡迎，上班族稱讚其好穿又好收納還兼具功能性，「在潮濕的天氣也能保持乾爽」。《NOWNEWS今日新聞》記者查詢，台灣通勤族也對這件讚譽有加，「防曬又不熱」、「走路、騎車的好夥伴」。
UNIQLO防曬輕便外套大受歡迎！日本上班族讚：舒適好收納
日本網路媒體Yahoo! JAPAN報導UNIQLO優衣庫「パッカブルショルダーバッグ」，採用AIRism面料，觸感順滑具備高彈性，靈活貼合身型卻舒適兼具防紫外線，讚賞：「這款輕盈易穿的外套已成為春夏必備單品」，既適合日常穿著，也適合運動場合。
因而在日本上班族圈大受歡迎，買過的人推薦「防曬效果很棒，可折疊收納，輕便易攜，顏色也很漂亮，非常適合旅行。」尤其對材質讚不絕口，「布料雖然薄，但能有效防止戶外活動時曬傷」、「布料觸感像泳衣一樣，而且很有彈性適合運動，想等打折再回購」。
UNIQLO爆紅外套台灣也有！涼感不熱、騎車也方便
現在日本UNIQLO爆紅外套台灣也有，《NOWNEWS今日新聞》記者查詢官網，貨號與品名為「483281 特級彈性AIRism防曬連帽外套」價格為990元，發現也有不少穿過的民眾，在官網大方留下好評。
「南部的太陽人人都需要來一件涼感防曬外套」、「涼感舒適 很喜歡」，網友直呼：「夏天最怕曬太陽，穿了這件防曬外套，舒服又有彈性，加上帽簷設計，再也不怕日曬了！」大讚「防曬又不熱 可以回購」、「重點是很薄很好收納，穿去爬山真的很舒服！」認證是「國內外走路、騎車的好夥伴」，不會悶出一身汗。
而且台灣粉絲還認真提出使用建議，「希望內裏有口袋」、「子設計更可以再豔陽防止頭髮過度灼熱」。推薦大家可以到門市試穿看看再選購。
NET：防曬外套169元～299元！嬰幼兒到大人都有得穿
而台灣國民品牌NET手腳也很快，已經在門市現場推薦防曬抗UV單品，採用有效阻擋紫外線的多孔纖維組織面料，吸濕快乾、保持透氣乾爽。男、女外套都299元，兒童外套219元、嬰幼兒外套169元。
對於即將迎接炙熱夏天，有上課、上班通勤需求的民眾，不妨參考看看日本人也喜歡的防曬輕便外套吧。
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日本網路媒體Yahoo! JAPAN報導UNIQLO優衣庫「パッカブルショルダーバッグ」，採用AIRism面料，觸感順滑具備高彈性，靈活貼合身型卻舒適兼具防紫外線，讚賞：「這款輕盈易穿的外套已成為春夏必備單品」，既適合日常穿著，也適合運動場合。
因而在日本上班族圈大受歡迎，買過的人推薦「防曬效果很棒，可折疊收納，輕便易攜，顏色也很漂亮，非常適合旅行。」尤其對材質讚不絕口，「布料雖然薄，但能有效防止戶外活動時曬傷」、「布料觸感像泳衣一樣，而且很有彈性適合運動，想等打折再回購」。
現在日本UNIQLO爆紅外套台灣也有，《NOWNEWS今日新聞》記者查詢官網，貨號與品名為「483281 特級彈性AIRism防曬連帽外套」價格為990元，發現也有不少穿過的民眾，在官網大方留下好評。
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而台灣國民品牌NET手腳也很快，已經在門市現場推薦防曬抗UV單品，採用有效阻擋紫外線的多孔纖維組織面料，吸濕快乾、保持透氣乾爽。男、女外套都299元，兒童外套219元、嬰幼兒外套169元。
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