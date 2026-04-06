中東戰火已持續逾一個月，據四名了解談判情況的美國、以色列及區域消息人士透露，美國、伊朗與一組區域調解方正就一項可能為期45天的停火方案進行磋商，該方案可能進一步促成戰爭的永久結束。
根據政治新聞網Axios報導，消息人士表示，在未來48小時內達成部分協議的機會微乎其微。但這場「最後的努力」是防止戰爭急劇升級的唯一機會。若是失敗，將導致伊朗民用基礎設施遭到大規模打擊，以及海灣國家能源與水利設施面臨報復。
據悉，談判正透過巴基斯坦、埃及和土耳其調停人進行，同時川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）之間也直接透過簡訊溝通。
Axios報導指出，斡旋人員正討論一項兩階段協議，第一階段是潛在的45天停火期，雙方將在這段期間就永久結束戰爭展開協商。第二階段則是達成終戰協議。
報導指出，如需更多談判時間，停火期限也可能進一步延長。
調停人認為，全面重啟荷姆茲海峽以及處理伊朗高濃縮鈾庫存問題，包括將其運出境外或加以稀釋，仍須留待最終協議處理。
川普的立場：談判與威脅並行
美國總統川普（Donald Trump）原訂於週一（6日）晚間到期的10天「最後通牒」，已於週日（5日）宣布延長20小時。他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上宣布新的截止時間為美東時間週二（7日）晚上8點。
川普向Axios表示，美國正與伊朗進行「深度談判」，且有望在週二期限前達成協議。他說道：「很有機會（達成協議），但如果他們不談，我會把那裡的一切都炸掉。」
他威脅若無法達成協議，將摧毀對伊朗平民至關重要的基礎設施。這類攻擊可能構成戰爭罪，而伊朗也威脅將對以色列及海灣國家的基礎設施進行報復。
談判困境：伊朗的擔憂與強硬立場
兩名消息人士指出，美以針對伊朗能源設施的大規模轟炸計畫已準備就緒，但強調延長期限是為了爭取最後的談判機會。1名美國官員表示，川普政府近幾日向伊朗提出數項方案，伊朗官員至今尚未接受。
一名知情人士指出，調解方高度擔憂，若美以攻擊伊朗能源設施，伊朗的報復將對波斯灣國家的石油與供水設施造成重大破壞。
調解方已告知伊朗，沒有時間再進行拖延戰術，未來48小時是達成協議、避免國家遭受重大破壞的最後機會。不過，伊朗官員至少在公開場合仍持強硬立場，拒絕任何讓步。伊朗革命衛隊海軍週日更表示，荷姆茲海峽的局勢「永遠不會回到戰前狀態」，尤其對美國與以色列而言更是如此。
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據悉，談判正透過巴基斯坦、埃及和土耳其調停人進行，同時川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）之間也直接透過簡訊溝通。
Axios報導指出，斡旋人員正討論一項兩階段協議，第一階段是潛在的45天停火期，雙方將在這段期間就永久結束戰爭展開協商。第二階段則是達成終戰協議。
報導指出，如需更多談判時間，停火期限也可能進一步延長。
調停人認為，全面重啟荷姆茲海峽以及處理伊朗高濃縮鈾庫存問題，包括將其運出境外或加以稀釋，仍須留待最終協議處理。
川普的立場：談判與威脅並行
美國總統川普（Donald Trump）原訂於週一（6日）晚間到期的10天「最後通牒」，已於週日（5日）宣布延長20小時。他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上宣布新的截止時間為美東時間週二（7日）晚上8點。
川普向Axios表示，美國正與伊朗進行「深度談判」，且有望在週二期限前達成協議。他說道：「很有機會（達成協議），但如果他們不談，我會把那裡的一切都炸掉。」
他威脅若無法達成協議，將摧毀對伊朗平民至關重要的基礎設施。這類攻擊可能構成戰爭罪，而伊朗也威脅將對以色列及海灣國家的基礎設施進行報復。
談判困境：伊朗的擔憂與強硬立場
兩名消息人士指出，美以針對伊朗能源設施的大規模轟炸計畫已準備就緒，但強調延長期限是為了爭取最後的談判機會。1名美國官員表示，川普政府近幾日向伊朗提出數項方案，伊朗官員至今尚未接受。
一名知情人士指出，調解方高度擔憂，若美以攻擊伊朗能源設施，伊朗的報復將對波斯灣國家的石油與供水設施造成重大破壞。
調解方已告知伊朗，沒有時間再進行拖延戰術，未來48小時是達成協議、避免國家遭受重大破壞的最後機會。不過，伊朗官員至少在公開場合仍持強硬立場，拒絕任何讓步。伊朗革命衛隊海軍週日更表示，荷姆茲海峽的局勢「永遠不會回到戰前狀態」，尤其對美國與以色列而言更是如此。
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