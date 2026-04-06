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搭公車不只是代步，更是一場說走就走的文化微旅行！台中市政府交通局優化公車路網，其中被封為「最有書香味」的23路公車，串聯台中綠美圖、國立公共資訊圖書館等文化重鎮。自新站點啟用後，單月吸引逾5,000人次搭乘，成功將公共運輸轉型為深受市民與旅客青睞的「走讀台中」首選路線。交通局長葉昭甫指出，隨著水湳經貿園區重大建設陸續到位，為公共運輸注入強大動能。其中23路公車因行經「台中綠美圖」而備受矚目，該館由普立茲克獎得主妹島和世、西澤立衛（SANAA）及台灣劉培森建築師事務所合作設計，更榮獲國際媒體Dezeen列入「2025全球十大博物館」。根據統聯客運統計，23路全線單月運量已達9萬3,000人次，新增的「綠美圖（中科路）」站，一月份單站搭乘人次即達5,651人，顯示文化地標與交通結合的強大吸引力。為滿足多元需求，交通局更擴大優化特色路線：登山公車：66副及51副線，由捷運松竹站直達大坑9號步道，便利登山客。快捷接駁：台灣好行555機場快捷線」直達台中國際機場，強化聯外效率。常搭乘23路的弘光科技大學組長謝鳳秋分享，這條路線除了走訪各大圖書館，還能在「向上國中站」下車，步行前往審計新村感受青創活力；或至「美村向上路口站」探索向上市場的小吃魅力，讓搭公車變成一種自由探索城市的旅遊方式。葉昭甫表示，公共運輸不只是交通工具，更是認識城市的重要入口。未來交通局將持續優化路網，結合觀光與在地生活，打造更多具特色的主題公車，邀請市民搭上23路，在流動的車窗光影中，發現台中的文化魅力與生活風景。