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▲陳緗妮鬆口表示，若是「芒果去買夠愛版權吧」衝到微博熱搜第一，就會請謝和弦好好重新考慮一下。（圖／陳緗妮Threads@liyameowcat）

女星曾沛慈近日參加陸綜《乘風2026》（浪姐7），初舞台帶來代表作〈一個人想著一個人〉，但其實在賽前，許多人都喊話想聽她唱經典歌曲〈夠愛〉，未料作詞人謝和弦所屬馬槽音樂發聲明表示「拒絕授權」，讓許多粉絲都感到很遺憾，還有人喊話電視台「芒果TV」買版權。而謝和弦妻子陳緗妮4日也在社群鬆口，表示若「芒果去買夠愛版權吧」衝到微博熱搜第一，就會請謝和弦重新考慮，讓外界猜測是否有轉機。在曾沛慈宣布登上《浪姐7》後，許多人都敲碗想聽她在《終極》系列的歌曲〈夠愛〉，但謝和弦公司明確表示拒絕授權，讓觀眾都深感遺憾，甚至還喊話「芒果TV」買下〈夠愛〉版權，而這也登上微博熱搜，還讓謝和弦妻子陳緗妮也看到，並於4日在Threads轉發截圖，寫下：「各位加油，若是衝到微博熱搜第1位的話，我會請謝和弦好好重新考慮一下的！」再度引發討論。事實上，〈夠愛〉的版權問題早已延燒多年，謝和弦曾因改編歌曲〈夠愛2.0〉遭作曲人陳德修提告侵權，雙方歷經多年訴訟，最終判決謝和弦與公司須賠償共39萬元，也讓該曲版權爭議更加複雜。而在曾沛慈要登上《浪姐7》後，謝和弦所屬馬槽音樂也發出聲明，明確表示拒絕授權，並指出早在2021年10月31日就已與相關單位達成共識，全面停止〈夠愛〉歌詞的全球授權，範圍涵蓋公開演出、播送及傳輸，此次針對《乘風2026》再次重申立場，強調不會提供任何形式的使用許可，並對無法滿足觀眾期待表達遺憾。不料在《乘風2026》直播現場，主持人齊思鈞自曝是《終極》系列死忠粉絲，直言一見到曾沛慈，腦中便自動響起專屬BGM，曾沛慈反問：「比如？」不料齊思鈞竟脫口飆唱〈夠愛〉歌詞：「我的愛只能夠...」，嚇得曾沛慈瞪大雙眼狂喊「罰錢！罰錢！」求生意志滿點的真實反應讓網友們笑翻。